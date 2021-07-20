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Израильская армия бомбит Ливан после ракетного обстрела

20 июля, 2021
Toma Kulikov
Две ракеты были выпущены по северному Израилю из Ливан Рано утром во вторник в населенных пунктах вдоль границы прозвучали сирены.

Система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила одну из ракет, а другая упала на открытой местности. Травм и повреждений не было, и в ИДФ заявили, что для жителей не было никаких особых инструкций.

Армия обороны Израиля сообщила, что ответила танковыми снарядами в направлении долины Вади-эль-Хамуль, откуда были выпущены ракеты.

Нападение произошло через несколько часов после столкновений на Храмовой горе между израильской полицией и мусульманскими демонстрантами во время еврейского праздника Тиша Баав и перед Ид аль-Адха.

в мае во время Операция по ограждению стенДесятки ракет были выпущены по Израилю из того же района Ливана, в результате чего несколько человек были ранены, когда они бежали в поисках убежища.

Впервые после Второй ливанской войны в 2006 году сирены прозвучали от приближающихся ракет в районе южной Галилеи, а также в районах Кирьят-Бялик и Кирьят-Моцкин в Хайфе после того, как были выпущены четыре ракеты.

Несколькими днями ранее шесть ракет были выпущены из Рашая аль-Фохара к северу от Кфарчуба на юге Ливана. Не все из них достигли границы и упали на территорию Ливана, заявили израильские военные, добавив, что одна из ракет могла проникнуть в Израиль.

В ответ израильская армия выпустила около 22 танковых и артиллерийских снарядов по источнику запуска ракеты в Ливане.

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Пока не ясно, кто выпустил ракеты рано утром во вторник, но израильские военные полагают, что это те же палестинские боевики, которые выпустили ракеты в мае. Хезболла не подозревается в причастности к ракетному обстрелу.

Министр обороны Бенни Ганц написал в Твиттере об инциденте, сказав: «Ответственность за ночную стрельбу несет ливанское государство, которое допускает террористические акты со своей территории. Государство Израиль будет действовать перед лицом любой угрозы своему суверенитету и суверенитету». Граждане ответят в соответствии со своими интересами в подходящее время и в соответствующем месте ».

В ответ на ракетный обстрел премьер-министр Нафтали Беннет подчеркнул, что Израиль «не допустит нарушения суверенитета и безопасности Израиля».

«Тот, кто попытается причинить нам вред, заплатит очень высокую цену», – сказал Беннетт. «Мы работаем постоянно, днем ​​и ночью, во всех сферах, и мы продолжим это делать».

Ливан находится на грани краха, как и любая страна, в которой базируется Иран. Его граждане заложники [Ali] Хаменеи и [Hassan] Насралла отвечает интересам Ирана », – добавил премьер-министр, охарактеризовав ситуацию в стране как« неудачную », подчеркнув, что Израиль не допустит утечки из Ливана.

В недавнем интервью полковник Раз Химмич, командир 411-й пожарной бригады артиллерийского корпуса «Крейн», сказал газете «Джерузалем пост», что в условиях свободного падения экономики Ливана ЦАХАЛ обеспокоен возможностью увеличения количества аварий. его северные границы.

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«Ливанская экономика не очень хороша, и это может привести к тому, что на границе что-то случится», – сказал он.

Бригада Химелиш отреагировала на несколько инцидентов на ливанской границе, в том числе во время боев с Газой, когда несколько ливанских мятежников повредили пограничный забор и вторглись в Израиль недалеко от города Метулла.

Ракетный обстрел во вторник произошел вскоре после заявлений о том, что Израиль бомбил цели возле Ас-Сафира в сирийской провинции Алеппо. Согласно базирующемуся в Великобритании Сирийскому наблюдательному центру по правам человека, удары были нанесены по складу оружия, принадлежащему поддерживаемым Ираном ополченцам, на базах сирийской армии.

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