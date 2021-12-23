World

Израильская армия: палестинский боевик открыл огонь по солдатам в Рамаллахе и был застрелен

23 декабря, 2021
Toma Kulikov

Израильская армия сообщила, что палестинский боевик открыл огонь по израильским силам в среду вечером из проезжающей машины, когда они въезжали на окраину Рамаллаха. Солдаты открыли ответный огонь и убили нападавшего.

По данным армии, оккупационные солдаты штурмовали квартал Аль-Бирех в городе, чтобы арестовать несколько палестинцев, подошедших к границам близлежащего поселения Псагот.

Военные заявили, что вооруженный преступник открыл огонь во время обыска. В ответ солдаты ранили его. Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявило, что этот мужчина, 26-летний Мухаммад Исса Аббас, позже скончался в больнице Рамаллаха.

Неясно, был ли преступник связан с подозреваемыми, которых они разыскивали. По данным армии, ни один израильский солдат не пострадал.

В армии заявили, что за инцидентом последовали беспорядки, поскольку силы ответили десяткам окружающих их мерами по разгону беспорядков.

В последние недели несколько увеличилось количество нападений палестинцев на израильских солдат и мирных жителей. За последние полтора месяца произошло не менее девяти инцидентов, многие из них в Иерусалиме.

К настоящему времени в результате насилия погибли два израильских мирных жителя. Элияху Кай, иммигрант из Южной Африки, был застрелен в Старом городе членом ХАМАС в середине ноября. А в прошлый четверг вечером Иегуда Дементман был убит возле заставы Хомеш на Западном берегу членами движения «Исламский джихад».

READ  Джейк Салливан впервые разговаривает с советником по национальной безопасности Израиля

Официальные лица ХАМАС поспешили похвалить вышеупомянутую атаку в среду вечером и пообещали предпринять новые меры в ближайшее время. Однако террористическая группа не объявила Иссу своим членом.

«Оккупация должна ожидать большего числа подобных реакций сопротивления», — заявил Хусейн Абу Квейк, высокопоставленный лидер в отделении движения на Западном берегу, официальному телевидению ХАМАС.

Абу Квейк добавил, что ближайшие дни будут «беременны» «действиями сопротивления».

«Наши люди не будут размахивать флагом капитуляции и будут продолжать сопротивляться всеми средствами», — сказал Абу Квейк.

ты серьезен мы ценим это!

Вот почему мы приходим на работу каждый день — чтобы предоставить таким взыскательным читателям, как вы, обязательные к прочтению материалы об Израиле и еврейском мире.

Пока у нас есть запрос. В отличие от других новостных агентств, у нас не установлен платный доступ. Но поскольку журналистика, которую мы делаем, стоит дорого, мы приглашаем читателей, которым The Times of Israel стала важной, чтобы поддержать нашу работу, присоединившись к Сообщество The Times of Israel.

Всего за 6 долларов в месяц вы можете поддержать нашу качественную журналистику, наслаждаясь The Times of Israel. Бесплатные объявления, а также доступ к эксклюзивному контенту, доступному только членам сообщества Times of Israel.

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Уже участник? Войдите, чтобы больше не видеть это

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *