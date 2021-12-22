Израильские археологи нашли сокровища в затонувших древних кораблях

Иерусалим (AFP) — Управление древностей Израиля объявило в среду об обнаружении останков двух кораблекрушений у побережья Средиземного моря, заполненных сотнями затонувших римских и средневековых серебряных монет.

Археологи заявили, что находки, найденные недалеко от древнего города Кесарии, относятся к римскому и мамлюкскому периодам, примерно 1700 и 600 лет назад. Среди них сотни римских серебряных и бронзовых монет середины III века, а также более 500 средневековых серебряных монет, найденных среди залежей.

Яков Шарвит, глава подразделения, сказал, что он был обнаружен во время подводного исследования, проведенного отделом морской археологии Управления древностей Израиля в течение последних двух месяцев.

Другие артефакты, обнаруженные на месте недалеко от древнего города Кесарии, включают статуи, колокола, керамику и металлические изделия, ранее принадлежавшие кораблям, такие как гвозди и разбитый железный якорь.

Управление древностей Израиля сделало свое заявление за несколько дней до Рождества, подчеркнув открытие римского золотого кольца, зеленого драгоценного камня, на котором выгравировано изображение пастуха, несущего на плечах овцу.

Роберт Коул, глава валютного ведомства, назвал этот пункт «исключительным».

Он сказал: «Изображение« Доброго пастыря »выгравировано на драгоценном камне, который на самом деле является одним из древнейших символов христианства».

Шарве сказал, что, судя по стилю некоторых артефактов, он полагал, что римский корабль изначально был доставлен из Италии. Он сказал, что пока неясно, остались ли под песком какие-либо остатки деревянных кораблей нетронутыми.