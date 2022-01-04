Израильские ВВС заявляют, что военный вертолет упал без предупреждения и затонул после крушения

Офицер ВВС Израиля сказал, что военный вертолет, разбившийся у северного побережья Израиля в понедельник вечером, в результате чего погибли два пилота, исчез внезапно и без предупреждения.
Вертолет разбился у берегов Хайфы во время тренировочного полета. Два пилота самолета погибли в результате аварии, и офицер ВМС, находившийся на борту, также выжил, потому что ему удалось сбежать из вертолета после того, как он упал, — командор ВВС. Об этом генерал Амир Лазар заявил журналистам на телефонном брифинге рано утром во вторник.
«Это тяжелый и болезненный инцидент», — сказал он.
Пилотов вытащили из кабины после того, как вертолет затонул под волной в ходе сложной операции по восстановлению, проведенной в темноте. Сотрудники службы экстренного реагирования предприняли попытку спасения жизни, но не смогли оживить пилотов, которые страдали от сильного переохлаждения.
Позже их назвали подполковниками. Эрез Сачиани и майор Чен Фогель. В заявлении израильских военных говорится, что их семьи были проинформированы.
Военные заявили, что пока не знают причину крушения, но назвали это несчастным случаем.
«Мы пока не можем догадаться, что произошло. Вертолеты старше, но долговечны», — сказал Лазар, начальник авиационной части ВВС Израиля.
По словам офицера, до крушения на диспетчерскую вышку не поступало сигнала бедствия, и спасатели не извлекли бортовую запись, чтобы указать причину крушения.
До аварии она не слышала по радио ни одного звонка. Она исчезла из монитора, а затем появилась новость о том, что вертолет упал на воду. «Она активировала все системы и силы спасения», — сказал Лазар.
Он сказал, что вертолет находился в воздухе около часа во время тренировочного полета и разбился на обратном пути на авиабазу Рамат-Давид. Лазар сказал, что оба пилота все еще находились в эксплуатации и были «очень опытными».
Вертолет Eurocopter AS565 Panther, более известный как «Аталеф» или летучая мышь, в основном используется для морских операций и поэтому оснащен механизмом, позволяющим ему плавать на воде.
«Мы не знаем, сработал ли он, но вертолет затонул под водой», — сказал Лазар.
По его словам, пилоты не выбрались из злополучного самолета и были отбуксированы водолазами.
Командующий ВВС Амикам Норкин остановил все вертолеты AS565 Panther, остановил все учебные полеты ВВС и назначил группу для расследования инцидента.
Эти вертолеты хорошо используются, но очень надежны и работают совместно с ВМФ. «Технические компоненты будут тщательно изучены», — сказал Лазэр.
Выживший офицер был доставлен в медицинский центр Рамбам в Хайфе в полностью сознательном состоянии. Сотрудник больницы сказал, что он получил незначительные травмы костей и ему срочно помогли от переохлаждения. Чиновник сказал, что его состояние «очень стабильное».
Армия закрыла прибрежную полосу возле места аварии и десятков солдат бродил по областиИщем фрагменты измельчителя. Части вертолета начали приземляться на берег вскоре после крушения.
Авария произошла так близко к берегу, что жители Хайфы видят пламя с пляжа и вызывают полицию. Спасатели вытащили оставшегося в живых офицера из воды примерно в 1,5 км (около одной мили) от берега.
На видеозаписи, снятой сразу после аварии и быстро распространившейся в социальных сетях, видны горящие обломки возле побережья.
А на одном из видеороликов видно, что вертолет загорелся перед тем, как упасть в воду. На видео можно услышать, как сторонний наблюдатель говорит: «Падает метеор».
— Локальный фокус — Оповещения о безопасности (@ LocalFocus1) 3 января 2022 г.
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