Израильские ВВС заявляют, что военный вертолет упал без предупреждения и затонул после крушения

Офицер ВВС Израиля сказал, что военный вертолет, разбившийся у северного побережья Израиля в понедельник вечером, в результате чего погибли два пилота, исчез внезапно и без предупреждения.

Вертолет разбился у берегов Хайфы во время тренировочного полета. Два пилота самолета погибли в результате аварии, и офицер ВМС, находившийся на борту, также выжил, потому что ему удалось сбежать из вертолета после того, как он упал, — командор ВВС. Об этом генерал Амир Лазар заявил журналистам на телефонном брифинге рано утром во вторник.

«Это тяжелый и болезненный инцидент», — сказал он.

Пилотов вытащили из кабины после того, как вертолет затонул под волной в ходе сложной операции по восстановлению, проведенной в темноте. Сотрудники службы экстренного реагирования предприняли попытку спасения жизни, но не смогли оживить пилотов, которые страдали от сильного переохлаждения.

Позже их назвали подполковниками. Эрез Сачиани и майор Чен Фогель. В заявлении израильских военных говорится, что их семьи были проинформированы.

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Военные заявили, что пока не знают причину крушения, но назвали это несчастным случаем.

«Мы пока не можем догадаться, что произошло. Вертолеты старше, но долговечны», — сказал Лазар, начальник авиационной части ВВС Израиля.

По словам офицера, до крушения на диспетчерскую вышку не поступало сигнала бедствия, и спасатели не извлекли бортовую запись, чтобы указать причину крушения.

До аварии она не слышала по радио ни одного звонка. Она исчезла из монитора, а затем появилась новость о том, что вертолет упал на воду. «Она активировала все системы и силы спасения», — сказал Лазар.

Ведущий. Эрез Сачиани (справа) и майор Чен Фогель, погибшие в результате крушения вертолета 3 января 2022 года (ЦАХАЛ)

Он сказал, что вертолет находился в воздухе около часа во время тренировочного полета и разбился на обратном пути на авиабазу Рамат-Давид. Лазар сказал, что оба пилота все еще находились в эксплуатации и были «очень опытными».

Вертолет Eurocopter AS565 Panther, более известный как «Аталеф» или летучая мышь, в основном используется для морских операций и поэтому оснащен механизмом, позволяющим ему плавать на воде.

«Мы не знаем, сработал ли он, но вертолет затонул под водой», — сказал Лазар.

По его словам, пилоты не выбрались из злополучного самолета и были отбуксированы водолазами.

Командующий ВВС Амикам Норкин остановил все вертолеты AS565 Panther, остановил все учебные полеты ВВС и назначил группу для расследования инцидента.

Эти вертолеты хорошо используются, но очень надежны и работают совместно с ВМФ. «Технические компоненты будут тщательно изучены», — сказал Лазэр.

Вспышки ЦАХАЛа освещают небо во время поисковых операций после того, как военный вертолет потерпел крушение у берегов Хайфы в ночь на 3 января 2021 года (Alon Nadav / Flash90)

Выживший офицер был доставлен в медицинский центр Рамбам в Хайфе в полностью сознательном состоянии. Сотрудник больницы сказал, что он получил незначительные травмы костей и ему срочно помогли от переохлаждения. Чиновник сказал, что его состояние «очень стабильное».

Армия закрыла прибрежную полосу возле места аварии и десятков солдат бродил по областиИщем фрагменты измельчителя. Части вертолета начали приземляться на берег вскоре после крушения.

Авария произошла так близко к берегу, что жители Хайфы видят пламя с пляжа и вызывают полицию. Спасатели вытащили оставшегося в живых офицера из воды примерно в 1,5 км (около одной мили) от берега.

Омытые части военного вертолета, лежащего на земле после того, как он разбился у берегов Хайфы в ночь на 3 января 2021 года (Alon Nadav / Flash90)

На видеозаписи, снятой сразу после аварии и быстро распространившейся в социальных сетях, видны горящие обломки возле побережья.

А на одном из видеороликов видно, что вертолет загорелся перед тем, как упасть в воду. На видео можно услышать, как сторонний наблюдатель говорит: «Падает метеор».