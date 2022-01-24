Израильские и еврейские группы обсуждают депортацию украинских евреев в случае российского вторжения — Израиль Новости

На конференции, организованной высокопоставленными израильскими правительственными чиновниками и еврейскими организациями в воскресенье, обсуждалась возможность российской оккупации Украины, а также степень угрозы еврейским общинам в Украине и потенциал Израиля для содействия его программе изгнания.

На встрече присутствовали Совет национальной безопасности, канцелярия премьер-министра, министерства иностранных дел, обороны, транспорта и иммиграции, Еврейское агентство и бывший Советский Союз, секретная правительственная организация, которая поддерживает отношения между коренными народами, Израилем и евреями. .

Хотя в настоящее время нет значительного увеличения числа украинских евреев, если в Украине разразится война, еврейские общины в стране могут оказаться в опасности стать хаотичными, и тысячи евреев могут искать убежища. Израиль.

На прошлой неделе женщина проходит мимо ветхого дома на окраине Донецка. Александр Неменов / AFP

По оценкам еврейских организаций, в настоящее время в восточной части страны и в крупных городах Одессе, Харькове и Днепропетровске проживает около 75 000 граждан Украины. Хотя многие из них не пытались быть депортированными или переселенными в Израиль, это станет крупнейшей ситуацией по изгнанию евреев из раздираемой войной страны за более чем три десятилетия.

В начале 1990-х годов Израиль изгнал 14 000 евреев из Эфиопии незадолго до того, как столица Аддис-Абеба была захвачена повстанцами. Небольшие группы были изгнаны из различных частей распадающегося Советского Союза, включая Таджикистан, Абхазию и Приднестровье.

В 2008 году, во время российско-грузинской войны, Организация помощи Объединенной распределительной группе выселила из города дюжину евреев. В 2014 году, когда промосковские сепаратисты при поддержке российских сил взяли под контроль часть Донбасса на востоке Украины, сотни евреев были депортированы в лагеря беженцев в центральной Украине, многие из которых эмигрировали в Израиль.

Израиль и основные еврейские организации находятся в тесном контакте с правительствами России и Украины, и обе стороны осознают, что еврейские общины заинтересованы в том, чтобы избежать ощущения, что они не в безопасности в пределах своей юрисдикции.

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Тем не менее, планы на случай непредвиденных обстоятельств существовали более 30 лет с тех пор, как советское правительство разрешило поселиться большому количеству евреев в конце 1980-х годов, что сделало экстренную иммиграцию очень быстрой и опасной ситуацией. Они сейчас обновляются, хотя на данный момент нет четкого представления, нужны ли они будут и можно ли будет организовать вылет из Украины даже во время войны.