Израильские новостные сайты взломаны, предупреждая Иран о годовщине убийства Сулеймани

По крайней мере, два израильских веб-сайта были взломаны рано утром в понедельник с предупреждениями об иранском пропагандистском видео, связанном со второй годовщиной убийства генерала Касема Сулеймани.

На сайте «Джерузалем пост» была показана сцена из Иранские ракетные учения В прошлом месяце Тегеран уничтожил модель израильского ядерного реактора в Димоне.

На фото видно, что ракета была запущена из знаменитого эпизода «Сулеймани» с подписью: «Мы так близки к вам, как вы не думаете об этом» на английском и на иврите.

В Twitter-аккаунте газеты Maariv, принадлежащей тем же владельцам англоязычной почты, на короткое время было то же сообщение, но оно было быстро удалено.

Газета сообщила, что работает над восстановлением своих позиций.

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Мы знаем о явном взломе нашего сайта, а также о прямой угрозе Израилю. Мы работаем над этой проблемой », — написала газета в Твиттере, и сайт снова заработал примерно через два часа после взлома.

Бывший президент США Дональд Трамп нанес удар по региону 3 января 2020 года, нацелившись на генерала Сулеймани, командующего силами Кудс, внешнеполитического подразделения Стражей исламской революции. Соединенные Штаты признали силы Кудс террористической организацией.

Сулеймани был убит в результате удара американского беспилотника в Багдаде по приказу Трампа вместе со своим иракским помощником Абу Махди аль-Мухандисом, что вызвало гнев Ирана и его союзников.

Израильская газета Маарив Встраивать твит Аккаунт Twitter был взломан иранскими хакерами, которые разместили фотографию, на которой запечатлен выпуск ракеты, и заметку: «Мы так близки к вам, насколько вы не думаете об этом». pic.twitter.com/IGQgmybG72 — Али Хашем Али Хашем (@alihashem_tv) 2 января 2022 г.

Через пять дней после того, как был убит Сулеймани, Иран ответил ракетами по авиабазе США в Айн-аль-Асад, где размещены американские войска в Ираке, и еще по одной около Эрбиля на севере.

В результате этих ударов ни один военнослужащий США не погиб, но, по словам Вашингтона, десятки человек получили ранения в мозг в результате взрывов.

Трамп тогда сказал, что воздушный удар был нанесен в ответ на волну нападений на американские интересы в Ираке, предупредив, что он возложит ответственность на Иран, если такие атаки продолжатся.

Иран готовится к Запуск мероприятий на неделю В память об убийстве Сулеймани. Власти сообщили, что главное мероприятие мемориала состоится в понедельник, но не уточнили.

Они добавили, что 7 января состоится демонстрация «ракетных возможностей Ирана».

Официальные лица Ирана неоднократно клялись отомстить за Сулеймани.

В прошлом месяце Иран запустил несколько баллистических ракет по завершении пятидневных военных учений, которые, по словам генералов, были предупреждением Израилю, включая имитацию удара по израильскому ядерному объекту.

Стражи иранской революционной гвардии завершили учения, взорвав цель по образцу израильского ядерного комплекса в Димоне. Иранское телевидение транслировало кадры, на которых ракеты поражают целевые объекты и представляют угрозу для Израиля.

Изображения с рейда были использованы для взлома «Джерузалем пост» и «Маарив».

Иранские и поддерживаемые Ираном группы неоднократно обвинялись в попытках взлома израильских веб-сайтов в последние месяцы. Это часть многолетней теневой войны между Ираном и Израилем, которая велась на суше, в воздухе и на море. Интернет существует уже много лет, наиболее известным из которых стал 2010 год, когда вирус Stuxnet, который, как считается, был спроектирован Израилем и США, заразил ядерную программу Ирана, вызвав серию неисправностей в центрифугах, используемых для обогащения урана.

Угрозы возникают на фоне бурных переговоров в Вене о возобновлении ядерной сделки Тегерана с мировыми державами. Иран ускорил свое ядерное продвижение по мере того, как переговоры вернулись к соглашению, стремящемуся добиться прогресса.

Трамп отозвал Соединенные Штаты от ядерной сделки и повторно ввел сокрушительные санкции против Ирана в 2018 году. С тех пор Тегеран публично начал обогащение урана до 60 процентов — небольшой технический шаг по сравнению с 90 процентами, необходимыми для создания атомной бомбы.

Израиль давно рассматривает ядерную программу Ирана как угрозу и добивается более жесткой позиции со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества. Иран настаивает на том, что его ядерная программа носит мирный характер.

Верховный лидер Стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани присутствует на встрече с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи (не показано) и командирами Стражей исламской революции в Тегеране, Иран, 18 сентября 2016 г. (Офис верховного лидера Ирана через AP)

Израиль не участвует в венских переговорах, но пригрозил применить силу, если дипломатия потерпит неудачу, и США также заявили, что готовят «альтернативы». Ранее в этом месяце министр обороны Бенни Ганц сказал, что он сказал официальным лицам США, что дал указание силам обороны Израиля подготовиться к удару по Ирану.