Израильские рейды убивают сирийских солдат и закрывают аэропорт Дамаска | Новости

Два солдата были убиты в ходе израильского рейда, в результате которого международный аэропорт Дамаска был выведен из строя во второй раз менее чем за год.

Сирийские военные заявили, что израильские ракеты убили как минимум двух сирийских солдат и вывели из строя главный международный аэропорт страны.

Армия заявила в заявлении, которое цитирует чиновник, что шквал ракет, выпущенных с воздуха, был нанесен со стороны озера Кинерет в Израиле около 2 часов ночи по местному времени в понедельник (23:00 по Гринвичу в воскресенье) и был нацелен на международный аэропорт Дамаска и его окрестности. Информационное агентство САНА.

В заявлении говорится, что в результате нападений «два солдата погибли, еще двое были ранены, а также был нанесен материальный ущерб», а аэропорт был выведен из эксплуатации.

Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании группа мониторинга, сообщила, что израильские удары были нанесены по аэропорту, а также по оружейному складу недалеко от объекта к югу от Дамаска. Он добавил, что по меньшей мере четыре человека были убиты в результате нападения.

Немедленных комментариев от Израиля не последовало.

Этот инцидент является вторым случаем, когда международный аэропорт Дамаска выходит из строя менее чем за год.

10 июня израильские авиаудары по аэропорту нанесли серьезный ущерб инфраструктуре и взлетно-посадочным полосам.

Он открылся через две недели после ремонта.

Израиль также бомбил другие сирийские аэропорты, включая сентябрьский удар по международному аэропорту в городе Алеппо, крупнейшем и бывшем торговом центре Сирии, в результате чего он был выведен из строя на несколько дней.

В последние годы Израиль провел сотни налетов на цели в контролируемых правительством районах Сирии, но редко признает или обсуждает такие операции. Однако Израиль заявил, что нацелился на базы вооруженных группировок, связанных с Ираном, таких как ливанская «Хизбалла», которая направила тысячи боевиков для поддержки сил сирийского президента Башара Асада.

Рами Хури, старший научный сотрудник Ближневосточной инициативы Гарвардской школы Кеннеди, сказал, что последнее израильское нападение может быть попыткой нового правительства во главе с Биньямином Нетаньяху сказать иранцам, сирийцам и русским, что Израиль будет поддерживать это . Политика нанесения ударов по любой цели, которая, по ее мнению, представляет угрозу ее безопасности.

Нетаньяху, победивший на ноябрьских выборах, 29 декабря был приведен к присяге в качестве премьер-министра Израиля на свой шестой срок.

«Здесь важно помнить, что правительство Соединенных Штатов через Конгресс много лет назад приняло законы, которые гарантировали, что Израиль будет превосходить в военном отношении любую группу врагов или врагов вокруг него. области», — сказала Хури, и никто не мог ее остановить.

«Израильтяне и русские, которые являются близкими союзниками Сирии и сражались в Сирии, чтобы сохранить режим Асада у власти, понимают, что Израиль может атаковать определенные объекты в Сирии, но они не должны препятствовать российским военным действиям там», — сказал он. , добавив, что это означает, что такие рейды, вероятно, будут продолжаться и в будущем.

Атаки в понедельник произошли через несколько дней после того, как командующий ЦАХАЛ генерал-майор Одед Басюк представил оперативный прогноз армии на 2023 год.

«Мы рассматриваем наш курс действий в Сирии как пример того, как продолжающиеся и непрекращающиеся военные действия формируют и влияют на весь регион», — говорится в презентации Басюка, согласно твитам ЦАХАЛа.

«Мы не примем «Хизбаллу 2.0» в Сирии», — сказала она.