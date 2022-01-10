Израильские ученые научили золотых рыбок водить машину

Команда из Университета Бен-Гуриона разработала FOV — транспортное средство, приводимое в движение рыбой. Роботизированный автомобиль оснащен лидаром, технологией дистанционного зондирования, которая использует импульсный лазерный свет для сбора данных о местоположении автомобиля на земле и местонахождении рыбы внутри установленного резервуара для воды.
Компьютер, камера, электродвигатели и разнонаправленные колеса дают рыбе контроль над транспортным средством.
«Удивительно, но рыбам не нужно много времени, чтобы научиться водить машину. Сначала они сбиты с толку. Они не понимают, что происходит, но очень быстро понимают, что существует связь между их движением и движением рыбы. машина, в которой они находятся», — сказал исследователь Шахар Джевон.
В исследовании приняли участие шесть золотых рыбок, каждая из которых получила около 10 уроков вождения. Каждый раз, когда кто-то достигал цели, поставленной исследователями, его вознаграждали едой.
И некоторые золотые рыбки водят лучше, чем другие.
«Были очень хорошие рыбы, которые отлично себя чувствовали, и были посредственные рыбы, которые демонстрировали контроль, но были менее эффективны в управлении», — сказал профессор биологии и нейробиолог Ронен Сегев.
Показ того, что рыба обладает когнитивной способностью ориентироваться за пределами своей естественной водной среды, может расширить научные знания об основных навыках навигации животных.
«Мы, люди, считаем себя очень особенными, и многие думают, что рыбы примитивны, но это не так», — сказал Сегев. «Есть и другие очень важные и очень умные существа».
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».