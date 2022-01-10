Израильские ученые научили золотых рыбок водить машину

Команда из Университета Бен-Гуриона разработала FOV — транспортное средство, приводимое в движение рыбой. Роботизированный автомобиль оснащен лидаром, технологией дистанционного зондирования, которая использует импульсный лазерный свет для сбора данных о местоположении автомобиля на земле и местонахождении рыбы внутри установленного резервуара для воды.

Компьютер, камера, электродвигатели и разнонаправленные колеса дают рыбе контроль над транспортным средством.

«Удивительно, но рыбам не нужно много времени, чтобы научиться водить машину. Сначала они сбиты с толку. Они не понимают, что происходит, но очень быстро понимают, что существует связь между их движением и движением рыбы. машина, в которой они находятся», — сказал исследователь Шахар Джевон.

В исследовании приняли участие шесть золотых рыбок, каждая из которых получила около 10 уроков вождения. Каждый раз, когда кто-то достигал цели, поставленной исследователями, его вознаграждали едой.