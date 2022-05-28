Израильский частный сыщик использовал индийских хакеров для управления российскими олигархами – материалы суда

Рафаэль Саттер

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Израильский специальный следователь, в настоящее время находящийся под стражей в США, использовал индийских хакеров для наблюдения за сверхбогатыми россиянами, заявил репортер в судебном заседании поздно вечером в среду.

Журналист-фрилансер Скотт Стедман заявил в суде Нью-Йорка, что заключенный в тюрьму специальный прокурор Авирам Азари занимался «слежкой и электронными разведывательными операциями по указанию российских олигархов», ссылаясь на смесь публичных сообщений и конфиденциальных источников.

В заявлении Стедмана говорится, что одним из причастных к делу российских олигархов был алюминиевый магнат Олег Дерипаска, который, по его словам, косвенно нанял Азари в связи с торговым спором в Австрии.

Пресс-секретарь Дерипаски заявила в электронном письме, что обвинения «явно не соответствуют действительности». Адвокат Азари, который в прошлом месяце признал себя виновным в заговоре с целью совершения взлома и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах по отдельному делу, не вернул писем.

Стедман сделал свое заявление в поддержку своей просьбы о вызове Азари в суд для получения доказательств для борьбы с британским иском о клевете, поданным против него британо-израильским советником по безопасности Уолтером Сориано в 2020 году.

В серии статей для своего издания Forensic News Стедман среди прочего утверждал, что Сориано был посредником между богатыми россиянами и фирмами, занимающимися слежкой.

Сориано отверг обвинения и подал в суд на статьи, обвинив Стедмана в кампании клеветы, вторжении в частную жизнь и преследовании.

Адвокат Стедмана сообщил нью-йоркскому суду, что «множество конфиденциальных источников» сообщили репортеру, что Азари «тесно сотрудничал с Сориано в течение многих лет», и поэтому показания и документы заключенного в тюрьму частного сыщика могут «подтвердить сообщения судебно-медицинских новостей».

В электронном письме Рейтер адвокат Сориано Шломо Риччавин заявил, что обвинения Стедмана были «ложными и безосновательными» и что у репортера «нет доказательств» того, что его клиент и Азари работали вместе, как он якобы работал.

История продолжается

В заявлении для Reuters Стедман сказал, что у него есть «очень веские основания полагать, что г-н Азари работал с г-ном Сориано над проектами, связанными с киберпространством, для ряда российских олигархов и других миллиардеров» и что он отзывает Азари как часть усилие «защитить мою журналистику и мой бизнес».

Его адвокат заявил в прошлом месяце, что Азари в настоящее время содержится в федеральной тюрьме в Бруклине в ожидании приговора в связи с хакерской кампанией, связанной с несуществующей немецкой финансовой технологической компанией Wirecard AG.

Агентство Reuters сообщило в прошлом году, что Азари был обвинен в найме индийского хакера BellTroX от имени влиятельных клиентов. BellTroX, которую исследователи кибербезопасности также обвиняют во взломе Facebook и других источников, не удалось получить для комментариев.

(Отчетность Рафаэля Саттера; редактирование Дэниела Уоллиса)