Израильский чиновник заявил, что Россия не против крупного наступления на Украине

Российские бойцы на танках в Оленевке Донецкой области

По словам Левина, несмотря на разговоры СМИ о возобновлении наступления русских на всем полигоне от Киева до Одессы, у Москвы не хватает резервов для проведения новой крупной операции.

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«Всех пугают планы России продвигаться повсюду», — сказал Левин.

«(Украинские) госслужащие понимают, что Россия не может атаковать везде сразу, тем более что они Ослабление их сил на Донбассе и передислокация войск на юг Украины.

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Тем временем украинская армия постепенно продвигается к оккупированному Изюму Харьковской области, отметил Левин.

«Это означает, что у (российской) группы «Изюм» дела идут плохо, часть войск оттуда выведена», — сказал эксперт.

Левин сказал, что какое-то наступление русских под Харьковом все-таки может произойти, но это будет отвлекающим маневром, направленным на отвлечение и рассредоточение украинских резервов с критически уязвимых позиций России в других местах.

«Может показаться, что их армада действительно идет на Харьков», — сказал Левин, описывая возможный военный маневр России.

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По словам Левина, подобное могло произойти и в некоторых мелких стычках на границе с Белоруссией, что могло создать впечатление, что Киеву срочно нужно укреплять свой северный сектор.

Чиновник сказал, что основное внимание России сейчас сосредоточено на попытках захватить оккупированные территории на юге Украины, а именно: Мелитополь Запорожской области — крупный город, о котором часто забывают.

В отсутствие потенциала для еще одного крупного наступления, заключает Левин, Москва по-прежнему считает, что у нее достаточно войск на Украине, чтобы удержать то, что она уже захватила.

Прочитать исходную статью Новый голос Украины