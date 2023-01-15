Израильтяне протестуют в трех городах против правовой реформы Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ (Рейтер) — Десятки тысяч израильтян провели в субботу демонстрацию в трех крупных городах против планов премьер-министра Биньямина Нетаньяху по судебной реформе, организаторы которой обвинили в подрыве демократического правления через несколько недель после его переизбрания.

Нетаньяху, который возглавляет национально-религиозную коалицию с сильным парламентским большинством, хочет обуздать Верховный суд в том, что, по его словам, восстанавливает баланс между тремя ветвями власти.

Критики говорят, что предлагаемые реформы будут препятствовать независимости судебной системы, способствовать коррупции, подавлять права меньшинств и лишать израильскую судебную систему доверия, которое помогает опровергать обвинения в военных преступлениях, совершенных за границей. Среди противников — председатель Верховного суда и генеральный прокурор страны.

После того, как президент Исаак Херцог призвал поляризованных политиков «убавить накал» в дебатах, организаторы демонстраций, проходивших под холодным зимним дождем, попытались выразить ноту национального единства.

Бывший министр обороны центристов Бени Ганц, присутствовавший на митинге в Тель-Авиве, сказал, как и другие деятели оппозиции, что этому нельзя противодействовать.

Плакат одного протестующего гласил: «Мы сохраняем наш общий дом». Другой заявил, что Нетаньяху виновен в «юридическом перевороте».

[1/8] Израильтяне протестуют против новой правой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху и предложенных ею судебных реформ, направленных на сокращение полномочий Верховного суда, на главной площади в Тель-Авиве, Израиль, 14 января 2023 г. REUTERS/Илан Розенберг

Израильские СМИ сообщают, что это число составляет около 80 000 человек, и еще тысячи участвуют в акциях протеста в Иерусалиме и Хайфе.

Кадры в социальных сетях показали небольшую демонстрацию палестинских флагов в знак вызова крайне правым союзникам Нетаньяху. Один из них, министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, сказал телеканалу Kan TV, что он хотел убрать эти флаги, но ждал мнения прокурора, прежде чем отдавать приказ полиции.

73-летний Нетаньяху в пятницу заявил о гибкости плана реформ, заявив, что он будет реализован «с тщательным рассмотрением и выслушиванием всех позиций».

Опросы разошлись во взглядах общественности на реформы. Телеканал 13 на прошлой неделе обнаружил, что 53% израильтян выступают против изменения структуры назначений в судах, а 35% поддерживают его. Но телеканал 14 в четверг нашел 61% голосов за и 35% против.

Критики Верховного суда говорят, что он является чрезмерным и непредставительным по отношению к электорату. Его сторонники выступают за суд как средство уравновешивания разделенного общества.

«В сегодняшних демонстрациях приняли участие десятки тысяч человек. На выборах, состоявшихся здесь два с половиной месяца назад, явились миллионы», — написал в Twitter Мики Зохар, старший депутат от консервативной партии Нетаньяху «Ликуд».

«Мы обещали людям перемены, мы пообещали управление, мы пообещали реформы — и мы это сделаем».

Написание Дэна Уильямса; Монтаж Кристины Финчер и Марка Поттера

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