Израиль и Греция подписали рекордное оборонное соглашение

Министр обороны Израиля Бенни Ганц в маске смотрит из окна вертолета во время поездки в приграничную зону Газы на юге Израиля, 2 марта 2021 года. Reuters / Dan Williams / File Photo

Израиль и Греция подписали крупнейшую сделку по закупке оборонной продукции, которая, как заявил Израиль в воскресенье, укрепит политические и экономические связи между двумя странами.

Соглашение включает контракт на 1,65 миллиарда долларов на строительство и эксплуатацию учебного центра ВВС Греции израильским оборонным подрядчиком Elbit Systems. (ESLT.TA) Минобороны Израиля заявило, что прошло более 22 лет.

Учебный центр будет построен по образцу Израильской летной академии и будет оснащен 10 учебно-тренировочными самолетами М-346 итальянской компании Leonardo. (LDOF.MI)По данным министерства.

Elbit предоставит комплекты для модернизации и эксплуатации греческих самолетов Т-6, а также обеспечит обучение, тренажеры и материально-техническую поддержку.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц сказал: «Я уверен, что (эта программа) увеличит возможности и укрепит экономики Израиля и Греции, и, следовательно, партнерство между нашими двумя странами будет углубляться на оборонном, экономическом и политическом уровнях».

Объявление было сделано после встречи, состоявшейся на Кипре в пятницу между министрами иностранных дел ОАЭ, Греции, киприотов и израильтян, которые согласились углубить сотрудничество между своими странами. Читать далее

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.