Израиль и палестинские боевики объявили перемирие в Газе

ГАЗА/Иерусалим (Рейтер) — Израиль и Палестинский исламский джихад объявили о перемирии поздно вечером в воскресенье, что вселяет надежду на прекращение самой серьезной эскалации на границе с Газой более чем за год.

В минувшие выходные израильские силы бомбили палестинские объекты и наносили ракетные удары по их городам, которые в значительной степени стихли к моменту вступления в силу перемирия в 23:30 (20:30 по Гринвичу).

Об этом было объявлено в двух отдельных заявлениях «Исламского джихада», а затем Израиля, который поблагодарил Египет за посредничество в прекращении огня.

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Трехдневные столкновения повторили предвестники предыдущих войн в Газе, хотя они были относительно сдерживаемыми, потому что ХАМАС, исламистская группировка, правящая в секторе Газа, которая имеет больше власти, чем поддерживаемый Ираном Исламский джихад, до сих пор выжила.

Официальные лица Газы заявили, что на данный момент убито 44 палестинца, около половины из них — мирные жители, включая детей. Ракеты угрожали большей части юга Израиля, заставляя жителей городов, включая Тель-Авив и Ашкелон, искать бомбоубежища.

Палестинцы собираются на месте убийства видного командира «Исламского джихада» Халеда Мансура в ходе израильских рейдов в Рафахе на юге сектора Газа, 7 августа 2022 г. REUTERS/Ибрагим Абу Мустафа Читать далее

В пятницу Израиль нанес так называемые упреждающие удары против того, что, как он ожидал, будет атакой «Исламского джихада», направленной на возмездие за арест лидера группировки Бассама аль-Саади на оккупированном Западном берегу.

В ответ «Исламский джихад» выпустил сотни ракет по Израилю. На пресс-конференции в Тегеране лидер группировки Зиад аль-Нахала заявил, что Каир будет «работать над тем, чтобы обеспечить освобождение» аль-Саади. Израильские и египетские официальные лица не сразу ответили на запросы о комментариях.

В воскресенье «Исламский джихад» расширил зону обстрела в сторону Иерусалима в ответ на убийство Израилем своего командира на юге Газы — второго крупного офицера, потерянного Израилем в ходе боевых действий.

Израиль заявил, что перехватчики «Железный купол» сбили ракеты к западу от города. Военные заявили, что другие потерпели неудачу, что привело к гибели нескольких человек в Газе, в то время как ХАМАС заявил, что все палестинские жертвы были вызваны израильскими ударами.

Обезумевшие от очередной волны кровопролития — после начала войны в 2008-09, 2012, 2014 и прошлом году — палестинцы разбирают развалины домов, чтобы спасти свое имущество.

«Кто хочет войны? Никто. Но мы также не любим молчать, когда убивают женщин, детей и лидеров», — сказал таксист в Газе, назвавшийся только Абу Мухаммедом. «глаз за глаз.»

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Участвовал в репортаже Али Савафта Рамаллах. Дэн Уильямс в Иерусалиме и Ахмед Мохамед Хассан в Каире. Написание Дэна Уильямса; Монтаж: Марк Хайнрих, Джон Стоунстрит и Дайан Крафт

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