Израиль надеется до конца года принять тысячи российских туристов

Тель-Авив, 14 ноября. Израиль хочет принимать туристов из России и надеется принять десятки тысяч россиян до конца 2021 года, заявил ТАСС министр туризма Израиля Йоэль Развозов перед тем, как израильская граница была открыта для иностранцев, вакцинированных двумя дозами российского Спутника. Ноябрь.

«Израиль ждет российских туристов. Около 23 тысяч иностранных туристов приехали в Израиль за первые десять дней (с 1 по 10 ноября — ТАСС) после открытия границы для туристов, вакцинированных вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения. Надеюсь, что мы это сделаем. получить этот номер. Большое количество гостей, вакцинированных Sputnik V до конца 2021 года и во время рождественских праздников ».

С 1 ноября Израиль открыл свои границы для иностранных туристов, которые были вакцинированы одобренными ВОЗ вакцинами против коронавируса шесть месяцев назад. С 15 ноября границы будут открыты для иностранцев, вакцинированных двумя дозами Sputnik V или бустерной дозой, при этом вторая доза будет получена за 14 или более дней до въезда в страну, но не более чем через шесть месяцев после окончания визита.

Естественно, что израильтяне российского происхождения, которые не видели своих родственников и друзей почти два года, ждут. [for tourists from Russia] Большинство. Ни для кого не секрет, что отношения между нашими двумя странами основаны не только на официальных контактах, но и на тесных отношениях между гражданами наших двух стран. Кроме того, многие люди, работающие в туристической индустрии — гиды, туристические операторы и т. Д., Не могли зарабатывать деньги в течение 20 месяцев из-за закрытых границ и кризиса с коронавирусом. Мы знаем, что солнечный Эйлат (портовый город на Красном море — ТАСС) — излюбленное место отдыха российских туристов зимой. Я так надеюсь в этом году [Russians] Они смогут организовать себе такой приятный отдых ».

По словам министра, переговоры о возобновлении туризма из России состоялись во время его визита в Москву с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом в сентябре. Эта тема также поднималась на встрече премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина в Сочи в октябре.

«Насколько мы видим, признание российской вакцины [Sputnik v] Кто вопрос ближайшего будущего. Поэтому мы готовы первыми сделать шаг в этом направлении. «Мы рассчитываем, что вопрос открытия границ для вакцинированных туристов из наших стран будет обоюдным», — добавил он.

«Отношения между нашими странами развиваются активно и плодотворно. За четыре месяца работы нового правительства Израиля (с 3 июня — ТАСС) я, как представитель, провел несколько встреч на уровне глав государств и министров. Думаю, что это показывает наше стремление к конструктивному диалогу, сказал израильский министр, добавив, что «туризм наводит мосты между странами и народами и, конечно, только способствует хорошим отношениям».