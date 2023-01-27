Израиль нанес удар по Газе, поскольку конфликт разгорается после столкновений на Западном берегу

Ракеты из Газы вызвали резонанс в израильских общинах

Трансграничный огонь после израильского рейда на Западном берегу

В результате израильского рейда погибли по меньшей мере девять палестинцев.

Эскалация насилия на Западном берегу в прошлом году

ИЕРУСАЛИМ/ГАЗА (Рейтер) — Группировка «Исламский джихад» в Газе в пятницу взяла на себя ответственность за обстрел ракетами Израиля в одночасье на фоне международных усилий по разрядке напряженности после одного из самых смертоносных рейдов на оккупированном Западном берегу за последние годы.

Израильские самолеты бомбили сектор Газа в пятницу в ответ на ракетные обстрелы, вызвавшие тревогу в израильских городах недалеко от границы с осажденным южным прибрежным анклавом, контролируемым исламистской группировкой ХАМАС.

Сообщений о жертвах с обеих сторон не поступало, и не было немедленных признаков перерастания в более серьезный конфликт, подобный тому, который снова и снова наблюдался в последние годы, когда палестинские группы запускали сотни ракет, а Израиль бомбил Газу.

Прошлой ночью обмен мнениями произошел после израильского рейда на лагерь беженцев на Западном берегу в четверг, в результате которого погибли по меньшей мере девять палестинцев, в результате чего число погибших палестинцев в 2023 году достигло как минимум 30.

Погибшие, в том числе боевики и по крайней мере двое гражданских лиц, привели к самому большому числу погибших за один день на Западном берегу за последние годы, а еще один человек был убит в ходе отдельного инцидента в городе Аль-Рум за пределами Иерусалима.

Рейд, последний из серии почти ежедневных столкновений на Западном берегу за последний год, произошел за несколько дней до визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль и на Западный берег. Вашингтон призвал обе стороны успокоиться.

В Газе тысячи сторонников «Исламского джихада» вышли на митинг после пятничной молитвы, призывая к эскалации борьбы против Израиля после рейда в Дженине.

«Мы не спали всю ночь, обстрелы и ракеты», — сказал 50-летний Абдулла аль-Хусари. «Есть тревога и страх, в любой момент может вспыхнуть война. При любом столкновении на Западном берегу может начаться война вдоль границы в Газе».

В лагере Джабалия Халед аль-Батш, один из лидеров движения, взял на себя ответственность за ракетные удары и заявил, что Израиль не может изолировать Газу от Западного берега.

«Отреагировало ракетное подразделение «Бригад Аль-Кудс», — добавил он.

Исламский джихад, поддерживаемое Ираном движение, направленное на свержение Израиля, активно действует как в нестабильных центрах на Западном берегу, таких как Наблус и Дженин, так и в Газе, где он расположен рядом с более крупным и могущественным ХАМАСом.

В августе израильские самолеты бомбили цели в Газе, связанные с группировкой, во время противостояния на выходных, когда по Израилю были выпущены сотни ракет «Исламского джихада», большинство из которых были перехвачены системами ПВО.

[1/2] Дым и пламя поднимаются во время израильских авиаударов по городу Газа, 27 января 2023 г. REUTERS/Arafat Barbakh

В мае 2021 года в Газе произошел жестокий конфликт.

Израильские военные заявили, что нанесенные в пятницу воздушные удары по Газе были нацелены на подземный завод по производству ракет и военную базу, используемую ХАМАС.

‘глубоко обеспокоен’

Месяцы насилия на Западном берегу, которые обострились после серии смертоносных нападений в Израиле в прошлом году, вызвали опасения, что и без того непредсказуемый конфликт может выйти из-под контроля, что спровоцирует более широкую конфронтацию между палестинцами и Израилем.

Последний сезон насилия начался при предыдущем коалиционном правительстве и продолжился после избрания премьер-министром Биньямина Нетаньяху новой правой администрацией, в которую входят ультранационалистические партии, желающие расширить поселения на Западном берегу.

После рейда в четверг Палестинская администрация, обладающая ограниченными полномочиями на Западном берегу, заявила, что приостановит действие договоренностей о сотрудничестве в области безопасности с Израилем.

В лагере беженцев Дженин, густонаселенном квартале зданий и переулков, который был центром активности боевиков и целью частых израильских рейдов, жители заявили, что операция в четверг совершила необычайно глубокое вторжение в лагерь.

Двухэтажное здание в разгар боев сильно пострадало, а близлежащие дома почернели от дыма. В другом районе вокруг общественного центра лагеря израильские бульдозеры раздавили автомобили, использовавшиеся в операции.

Государственный департамент США опубликовал в четверг заявление, в котором говорится, что он «глубоко обеспокоен» насилием на Западном берегу, и призвал обе стороны к деэскалации конфликта.

Палестинские официальные лица заявили, что ООН, Египет и Катар также призывают к спокойствию.

Палестинские официальные лица заявили, что директор ЦРУ Уильям Бернс, который посещал Израиль и Западный берег во время поездки, организованной до последнего насилия, встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом в субботу. Получить комментарий от официальных лиц США в Иерусалиме сразу не удалось.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, вернувшийся к власти в этом году во главе одного из самых правых правительств в истории Израиля, заявил, что Израиль не стремится к эскалации ситуации, хотя и приказал силам безопасности быть осторожными.

Дополнительные репортажи Ари Рабиновича и Дэна Уильямса в Иерусалиме, а также Али Савафты и Генриетты Шкар в Дженине. Монтаж Джерри Дойла и Эдмунда Блэра

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.