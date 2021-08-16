Израиль обращается за международной помощью в связи с эскалацией пожаров в Иерусалиме

Официальные лица заявили, что массивный лесной пожар за пределами Иерусалима, который, как считалось, в значительной степени находится под контролем, начал снова распространяться «с очень высокой скоростью» в понедельник днем, вынудив местных жителей эвакуироваться и побудив правительство обратиться за международной помощью.

Несколько городов и деревень вблизи лесов Сатав и вдоль шоссе 1, соединяющего Иерусалим и Тель-Авив, оказались под угрозой пожара, поскольку пожарные развернулись вдоль южной периферии Иерусалима, чтобы создать новую линию защиты от распространения пожара, официальные лица сказал. в сторону столицы.

После того, как сотрудники службы спасения обратились к правительству с просьбой о международной помощи в борьбе с неконтролируемыми лесными пожарами, премьер-министр Нафтали Беннетт приказал сотрудникам Министерства общественной безопасности и Совета национальной безопасности согласовать запрос на международную помощь.

В заявлении МИД говорится, что министр иностранных дел Яир Лапид разговаривал со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом в понедельник вечером. Представители министерства разослали запросы о помощи на Кипр, в Италию, Францию ​​и другие соседние страны. Согласно сообщению министерства, Израиль запрашивает самолеты для пожаротушения, чтобы помочь тушить пожар на Иерусалимских холмах, начиная с утра вторника.

Начальник полиции Иерусалима Йорам Халеви заявил в понедельник, что полиция готовится эвакуировать Хадасса Эйн Керем, крупнейшую больницу страны, которая находится на пути к пожару, если это необходимо. Ранее сотрудники больницы опровергли сообщения СМИ об эвакуации, но заявили, что они были в тесном контакте с полицией и сотрудниками службы спасения.

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В понедельник вечером полиция приказала больнице начать очистку автостоянок комплекса, чтобы ускорить любую эвакуацию.

Служба спасения Magen David Adom сообщила, что она направила в этот район машины скорой помощи, отделения интенсивной терапии и два специальных автобуса для интенсивной терапии, способные одновременно эвакуировать 30 нетрудоспособных пациентов из Хадассы, в том числе четыре на аппарате искусственной вентиляции легких. В течение понедельника команды Magen David Adom эвакуировали пожилых жителей из пожароопасных районов.

Комиссар пожарно-спасательной службы Деде Симчи, командующий объединенными силами пожаротушения страны, приказал мобилизовать всех пожарных, в том числе не дежурных, с целью остановить пожар.

По данным ЦАХАЛ, в этот район были переброшены пожарные и поисково-спасательные силы командования тыла вместе с 669-м спасательным подразделением, доставленным на вертолетах. Официальные лица заявили, что ВВС направили в этот район транспортные вертолеты в понедельник днем ​​в ожидании необходимости в спасательных силах для ускорения эвакуации.

Официальные лица заявили, что пожар проник в город Гиват-Йарим в понедельник днем, когда пожарные бегали от дома к дому, чтобы эвакуировать жителей.

По крайней мере, 10 пожарных самолетов и несколько сотен пожарных были переброшены в этот район, чтобы сформировать линию обороны. Похоже, что первая линия обороны рухнула, когда огонь перекинулся на Гиват-Ярим.

Официальные лица заявили, что новая линия была сформирована в районе Ора и Аминадав на южной окраине Иерусалима, и власти обвинили усиливающиеся ветры в раздувании огня из-за снижения влажности.

«В Цовинском районе есть ряд других фронтов», – говорится в сообщении пожарно-спасательных служб. Линия огня также приближалась к психиатрической больнице Итаним и кибуцу Цова.

Эвакуация проходила в Цове, Шуиве, Эйн-Рафе и Эйн-Накубе, деревне, граничащей с маршрутом 1. Участки маршрутов 368, 395 и 3955 возле Итанима были закрыты для движения в обоих направлениях. Пламя распространялось также на Хар-Эйтан и общину Шуреш.

«Десять пожарных самолетов и один вертолет сейчас работают в районе Цуба-Итаним», – говорится в заявлении пожарно-спасательной службы в понедельник днем. Там наступает большой фронт огня, движимый сильным ветром. Самолеты образуют линию обороны от множества горячих точек, угрожающих близлежащим дорогам. Крупные сухопутные войска направляются на защиту соседних деревень “.

Лесные пожары прокатились по лесу в воскресенье днем ​​и вечером, снова разгорелась после тихого утра, когда официальные лица надеялись, что худшее может быть позади. Рано утром в понедельник официальные лица заявили, что пожарные смогли контролировать пожар, чтобы гарантировать отсутствие непосредственной опасности для домов в этом районе, даже несмотря на то, что они продолжали бороться с пламенем, которое считается крупнейшим в районе Иерусалима за последние годы.

Пожарные и спасательные службы заявили ранее в тот же день, что 17 000 дунамов (6,5 квадратных миль) были повреждены в результате пожара, который начался в воскресенье и считается крупнейшим в районе Иерусалима за последние годы.

Это был Израиль Слишком жарко под очередной волной тепла, что обеспечивает идеальные условия для распространения пламени.



«Климатический кризис сделает такие события более частыми и мощными, а Израиль особенно чувствителен к засухе и потеплению», – заявила министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг во время посещения командного центра пожарной охраны. «Климатические бедствия следует объявить стратегической угрозой и подготовиться соответствующим образом».

32-летний пожарный был ранен возле церкви в воскресенье вечером, ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, прежде чем его доставили в медицинский центр Ихилов в состоянии средней тяжести.

Дым поднимается от лесного пожара в Иерусалимских горах недалеко от израильской деревни Мошав Шореш, 16 августа 2021 г. (Ахмад Гарабли / AFP)

25-летний пациент был найден живым и невредимым в понедельник днем ​​после потери контакта с другими людьми во время эвакуации психиатрической больницы Эйтним, когда пламя приблизилось к городу Гиват-Йарим. Полиция сообщила, что второй пропавший пациент был найден незадолго до полуночи в воскресенье.

Министерства здравоохранения и защиты окружающей среды выступили с заявлением, в котором говорится, что в районе Иерусалимских холмов наблюдается очень высокий уровень загрязнения, и рекомендовано жителям сократить занятия спортом на открытом воздухе, оставаться в помещении и закрывать окна. Людям с заболеваниями сердца или легких, пожилым людям, детям и беременным женщинам рекомендуется не выходить на улицу без необходимости.

Когда пожарные самолеты возобновили работу в понедельник утром после остановки на ночь, комиссар по пожарно-спасательной службе Симчи сказал, что следователи полагают, что пожар был начат людьми, но пока не ясно, произошло ли это из-за халатности или поджога.

Самолет-пожарный тушит пожар в Иерусалимских горах возле израильской деревни Мошав Шореш, 16 августа 2021 г. (Ахмад ГАРАБЛИ / AFP)

«Это рукотворный пожар, независимо от того, является ли он преступным, умышленным или небрежным», – сказал Симчи.

Пожарные начали бороться с пожаром рано утром в воскресенье, но жаркая и сухая погода раздула пламя, нанеся значительный ущерб всему району, в том числе ряду домов и предприятий.

В офисе министра обороны Бенни Ганца заявили, что военные приказали пожарным помочь тушить пожар.