Израиль отказывается от жилищного проекта в аэропорту Атарот в Иерусалиме на фоне американского давления

Израиль сообщил в четверг официальным лицам администрации Байдена, что остановил спорный план по продвижению масштабного жилищного проекта в районе Атарот в Восточном Иерусалиме после отказа Вашингтона, подтвердил The Times of Israel высокопоставленный израильский чиновник.

Проект, получивший предварительное одобрение местного муниципального комитета по планированию в Иерусалиме ранее на этой неделе, предусматривает строительство 9000 единиц жилья для ультраортодоксальных евреев на заброшенном месте бывшего аэропорта Атарот. Израиль аннексировал этот район как часть расширенного Иерусалима после 1967 года, но он находится за зеленой линией.

По словам чиновника, этот план был снят с повестки дня заседания районного комитета по планированию и строительству 6 декабря, проходившего под эгидой Министерства финансов.

После того, как в среду местный комитет Иерусалима одобрил план Атарот, официальные лица Госдепартамента США обратились в Иерусалим, чтобы выразить свое неодобрение. Израильский чиновник сказал, что израильские официальные лица стремились дать понять, что прогресс был первым шагом и что окончательное одобрение займет месяцы, если не годы, но Вашингтон не был убежден.

Заброшенный аэропорт Атарот расположен к югу от палестинского квартала Кафр-Акаб в Восточном Иерусалиме. Хотя Кафр-Акаб находится за стеной безопасности, он также является частью Иерусалима, который был аннексирован Израилем.

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Проект в Атароте был заморожен более десяти лет, и даже администрация Трампа отказалась от усилий Израиля по его продвижению. Администрация Трампа выступила против плана предыдущего правительства Нетаньяху по строительству 4000 домов в этом районе, сообщил в четверг новостной сайт Walla.

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Кафр Акаб был определен в плане Трампа «Мир к процветанию» как один из районов Восточного Иерусалима, который должен быть включен в «суверенную столицу Государства Палестина». Европейский Союз недавно выразил свои возражения против этого плана в контексте его более широкой оппозиции недавним заявлениям коалиции о расширении поселений.

Заброшенный аэропорт Атарот к северу от Иерусалима, 25 ноября 2021 г. (Йонатан Синдел / Flash90)

Противники проекта утверждают, что он подорвет ослабевшие усилия по продвижению решения о создании двух государств, разделив большую часть Восточного Иерусалима, который палестинцы считают столицей своего будущего государства.

Возможное возрождение проекта Атарот произошло, поскольку это Израиль продвигать спорные строительные проекты В Иерусалиме и его окрестностях администрация Байдена может рассердить, не делая серьезных заявлений.

В прошлом месяце местный комитет по планированию Иерусалима одобрил конфискацию государственной земли для вызывающего споры района Гиват-Хаматос, который, по мнению критиков, в значительной степени отрежет палестинские части Восточного Иерусалима от южной части Западного берега.

Тот же комитет представил планы строительства 470 домов в нынешнем районе Писгат Зеев в Восточном Иерусалиме.

Между тем, военный орган запланировал встречи для обсуждения запланированного поселения из 3400 домов на бесплодном холме за пределами Иерусалима. Известный как E1. Критики говорят, что строительство в этом районе эффективно разделит северную и южную части Западного берега, что сделает невозможным создание жизнеспособного палестинского государства рядом с Израилем.

Израиль считает весь Восточный Иерусалим частью своей неразделенной столицы и говорит, что он должен иметь возможность строить там по своему усмотрению. Но большая часть международного сообщества никогда не признавала аннексию Израилем Восточного Иерусалима и считает еврейские кварталы там поселениями.

Каждое израильское правительство с 1967 года увеличивало еврейские кварталы в Восточном Иерусалиме и поселения на Западном берегу, земли, которые Израиль захватил в Шестидневной войне того года и которые палестинцы хотят для своего будущего государства. Палестинцы рассматривают поселения и еврейские кварталы в Восточном Иерусалиме, где сейчас проживает около 700 000 человек, как серьезное препятствие на пути к миру, и большинство международного сообщества считает их незаконными.

Администрация президента США Джо Байдена раскритиковала строительство поселений как препятствие на пути к возобновлению давно зашедшего в тупик мирного процесса, но не призвала к его замораживанию. В 2010 году объявление об одобрении строительства около 1600 домов для религиозных евреев в другой части Восточного Иерусалима во время визита тогдашнего вице-президента Байдена обострило дипломатический скандал, разгоревшийся на протяжении всего президентства Барака Обамы.

В политической системе Израиля доминируют партии, выступающие за создание поселений, и новый премьер-министр Нафтали Беннетт выступает против создания палестинского государства. Но он возглавляет громоздкую коалицию партий всего политического спектра, некоторые из которых выступают против урегулирования, и, похоже, ищет компромисс, который поставит проблему на задний план дома и за рубежом.

Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.