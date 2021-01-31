Израиль предоставляет палестинцам вакцины против коронавируса

Офис министра обороны Израиля Бенни Ганца объявил в воскресенье, что Израиль согласился передать палестинцам 5000 доз вакцины против коронавируса для иммунизации медицинских работников на передовой.

Это был первый случай, когда Израиль подтвердил передачу вакцин палестинцам, которые сильно отстали от агрессивной израильской кампании вакцинации и еще не получили вакцины.

Всемирная организация здравоохранения выразила озабоченность по поводу неравенства между Израилем и палестинцами, живущими на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа, а международные правозащитные группы и эксперты ООН заявили, что Израиль несет ответственность за благополучие палестинцев в этих районах. Израиль заявляет, что не несет ответственности за палестинцев по временным мирным соглашениям, достигнутым в 1990-х годах, и никоим образом не получал просьб о помощи.

Как сообщили в офисе Ганца рано утром в воскресенье, перевод был одобрен. У нее не было подробностей о том, когда это произойдет. Никаких комментариев от палестинских официальных лиц не последовало.

Израиль является одной из ведущих стран в мире по вакцинации населения после заключения сделок купли-продажи с международными фармацевтическими компаниями Pfizer и Moderna. Министерство здравоохранения сообщает, что почти треть населения Израиля из 9,3 миллиона человек получила первую дозу вакцины, а около 1,7 миллиона человек получили две дозы.

В кампании участвуют арабские граждане Израиля и палестинцы, живущие в аннексированном Восточном Иерусалиме. Однако палестинцы, которые живут на Западном берегу под властью самоуправления Палестинской администрации, и те, кто живет под властью Хамаса в Газе, не включены.

Палестинские власти пытаются получить дозы через программу ВОЗ, известную как COVAX. Но программа, направленная на закупку вакцин для нуждающихся стран, появлялась медленно.

Спор отражает глобальное неравенство в доступе к вакцинам, поскольку богатые страны опустошают львиную долю доз, в результате чего более бедные страны отстают в борьбе с общественным здравоохранением и экономическими последствиями пандемии. Он также стал еще одной горячей точкой в ​​многолетнем конфликте на Ближнем Востоке, несмотря на то, что вирус нанес ущерб обеим сторонам.