Израиль расширяет плацдарм для палестинцев в зоне C на Западном берегу на 1000 домов

Министр обороны Бенни Ганц согласился расширить палестинский плацдарм в зоне C за счет 1000 единиц жилья.

Также ожидается, что гражданская администрация предварительные планы в более чем 2000 домов поселенцев в Зоне C в начале следующей недели.

В среду одновременно было объявлено о различных строительных инициативах. Гражданская администрация редко дает разрешение палестинцам на строительство в зоне C Западного берега, которая находится под военным и гражданским контролем ЦАХАЛа.

Ганц. Этот шаг был сделан после того, как находящийся в Израиле директор ЦРУ Уильям Бернс провел отдельную встречу с премьер-министром Нафтали. Беннетт

В ходе встречи с Ганцем, как сообщило министерство обороны, лидеры двух стран обсудили «различные инициативы по сотрудничеству в области разведки и необходимость усиления Палестинской автономии, а также дополнительных умеренных игроков в регионе».

Соединенные Штаты оказывают давление на Израиль, чтобы они жестами обращались к властям Палестины. Новостной сайт на иврите Ynet первым опубликовал эту новость, и источники подтвердили ее позже. “Джерузалем пост”. Палестинская администрация и большая часть международного сообщества считают, что Зона C должна быть включена в границы будущего палестинского государства. Утверждение об одобрении запроса властей Палестины является «позитивным шагом вперед, который укрепит израильские поселения». «Если кто-то хочет предотвратить незаконное палестинское строительство в зоне C, он должен определить, где палестинские дома могут быть построены», – говорится в заявлении Рафифи. . «В противном случае они будут строить везде и всюду, потому что им не за кого будет отвечать», – добавил он.

Правые израильские политические силы, включая партию Беннета «Ямина», выступили против строительства палестинцами в зоне C, которая, по их мнению, должна быть включена в суверенные границы Израиля ». Это злобное правительство построило стену террора возле израильских городов вместо железной стены. Чтобы защитить Государство Израиль », – заявил депутат Ликуда Шломо Кархи об утверждении 1000 новых домов палестинцев в зоне C. Утверждение 1 000 единиц жилья в зоне C для палестинцев является фактическим принятием планов палестинских властей по захвату земли. Религиозный сионистский депутат Михал Вадегер «Напротив, левые израильские НПО осудили решение Гражданской администрации представить планы более 2000 домов поселенцев в зоне C.» [Area C] В заявлении движения «Мир сейчас» говорится, что поселения подрывают шансы на восстановление доверия палестинцев и попадают в глаза администрации Байдена, отмечая, что «возмутительное решение углубить оккупационный проект также нарушает статус-кво. как коалиционные соглашения ». «Борцы за мир» добавили в собственном заявлении.