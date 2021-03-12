Израиль, Франция, Греция и Кипр встретятся на военно-морских учениях

Стремясь укрепить свой контроль над восточным Средиземноморьем, ВМС Израиля на этой неделе провели совместные учения. С Грецией и Кипром Франция ведет войну против подводных лодок и ведет поисково-спасательные операции. Учения были частью трехсторонних ежегодных учений «Нобель Дина» и включали военно-морские корабли и вертолеты. ВМС Израиля участвовали с ракетными фрегатами класса 4.5 Sa’ar, оснащенными противолодочными системами, а также подводными лодками класса Dolphin 2.Военно-морские корабли из совместных военных учений “Благородная Дина” между Израилем, Грецией, Кипром и Францией, 12 марта 2021 г. (Фото: ОТДЕЛЕНИЕ ГОВОРИТ ЦАХАЛа) Военные корабли, участвующие в учениях «Нобель Дина» между Израилем, Францией, Кипром и Грецией, 12 марта 2021 г.ВМС Греции заявили, что основные цели учений были сосредоточены на противодействии современным вызовам и угрозам в морской среде и повышении уровня сотрудничества и взаимопонимания между тремя военно-морскими силами, поскольку учения проходили в восточной части Средиземного моря и в Критском море. в южной части Эгейского моря. в соответствии с Армия обороны ИзраиляВ то время как большинство учений касалось подводных боевых действий, также отрабатывались другие сценарии, такие как спасательные операции на море и противовоздушная оборона. Хотя израильский флот относительно невелик по сравнению с другими корпусами ЦАХАЛа, у него есть значительная территория, которую необходимо защитить после расширения. Исключительная экономическая зона страны (ИЭЗ) от 40 миль до 150 миль четыре года назад. Подводная лодка на ежегодных военно-морских учениях Nobel Dina 2021, координируемых Израилем, Грецией, Кипром и Францией, 12 марта 2021 г. (Фото: ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЦАХАЛа ЦАХАЛа)Израиль регулярно участвует в военных учениях с США и Грецией. Это первый раз, когда Франция участвует в военно-морских учениях, которые проходят на фоне повышенной напряженности в Средиземном море из-за опасений возможного экономического терроризма после разлива нефти в конце февраля, вызванного израильскими официальными лицами. Связан с Ираном. «Эти учения имеют первостепенное значение для укрепления отношений израильского флота с иностранными флотами, имеющими общие интересы», – сказал адмирал Эяль Харель, начальник военно-морских операций.