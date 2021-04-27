Изучение дубовых лесов европейской части России проясняет изменение климата в регионе.

В научных классификациях животного мира в ландшафте бывшего Советского Союза, включая Республику Татарстан, ранее использовался доминирующий подход, традиционный для северных стран, со степенью доминирования того или иного вида в основном древесном слое или их комбинации. подслоев с выявлением идентичных циклов и серий ассоциаций. В настоящее время классификация растительных сообществ в Республике Татарстан проводится на гегемонно-детерминированной основе, например, как это отражено в Атласе ботанической карты Республики Татарстан и других публикациях.

Классификация растений по методу Брон-бланкета учитывает всю систему цветения сообщества и в основном используется в европейских странах. Поскольку многие сообщества в европейской части России аналогичны европейским сообществам, логично отнести и наши сообщества в эту систему. В советской фитосологии систему Brown-blanket начали активно использовать только в начале 1980-х годов, а с 2000 года российские последователи Brown-blanket написали десятки статей о растениях в разных регионах. В 2005 г. было опубликовано раннее выступление цветочного синтаксиса рифового участка Волго-Гамма природного биосферного заповедника.

Поэтому авторы решили создать классификацию растительных сообществ Республики Татарстан на основе метода Брауна-Бланкета.

Степные дубравы – уникальные экологические сообщества с прекрасным флористическим разнообразием и природоохранной ценностью; Кроме того, они просто красивы, поэтому учителя решили основать эти сообщества. Этот тип сообщества очень редко встречается на территории Татарстана. Чтобы его найти, ученые разработали математическую модель возможных местообитаний пастбищных дубрав на территории Республики Татарстан на основе данных из других регионов. За сезон удалось найти больше точек их обитания, чем за всю историю предыдущего исследования.

Цель исследования – создание синтаксической классификации нулевых мезопитовых широколиственных дубрав Республики Татарстан на основе первоначального анализа их уникальных экологических особенностей. Обработана 91 фитосологическая публикация. Они были классифицированы с использованием модифицированного метода Twinspan (который является одним из вариантов кластерного анализа). Был идентифицирован диагноз, стабильные и доминирующие виды, которые необходимы для определения синтаксического статуса этих сообществ. Две новые ассоциации описаны как действительные (т.е. в соответствии со всеми принятыми правилами): Astragalo ciceri-quercetum roboris и Sangucarbo officinalis-quercettum roboris, которые принадлежат к роду Quercetia pubescentis. Своеобразие этих сообществ продемонстрировано применительно к нулевым месопотамским дубравам европейским, обычным дубовым сообществам Западной Европы (Брянск, Курск) и степным дубравам Сис-Урала и Южного Урала.

На сегодняшний день в научных журналах действуют только эти 2 ассоциации из региона Татарстан.

Изучение пространственно-временной динамики биоразнообразия – одна из приоритетных задач фундаментальной экологии и биогеографии. Изменение границ распространения древесных пород происходит медленнее, чем изменение климата. Однако растительные сообщества, сформировавшиеся в пределах своего ареала, очень чувствительны к медленным и непонятным изменениям климата. Одним из таких «чувствительных» материалов являются луговые дубравы – наиболее распространенный и экологически и глобально определяемый тип лиственных лесов в Европе и особенно в России. У них ярко выраженные экологические предпочтения и относительно узкий экологический диапазон, что делает их значимыми индикаторами изменения климата.

В ходе работы в целом, особенно при подготовке рукописи статьи, исследователи познакомились с коллегами, изучающими эти типы сообществ в Европе и России. Когда изучаемая территория была относительно небольшой (например, в масштабе российского региона или отдельной европейской страны), они поняли, что классификация слишком запутанная и возникло много противоречий. Поэтому было решено совместить этот материал с комплексной эрозией всех степных лесов Европы. Этот проект уже стартовал. В него вошли ученые из Чехии, Австрии, Польши, Словакии, Румынии и Российской Федерации: Брянской области, Ростовской области и Республики Башкортостан. Результаты ожидаются в 2023 году.

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