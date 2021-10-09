Изучение растущей зависимости Беларуси от России

После распада Советского Союза Беларусь была редкой бывшей советской страной, которая оставалась в стратегическом союзе с Российской Федерацией. В 1999 году Россия и Беларусь достигли соглашения о превращении в «федеративное государство», цель которого заключалась в создании союза в стиле СССР с аналогичным правительством, валютой, флагом и армия. За последние два десятилетия Союзное государство нацелено в первую очередь на экономическую интеграцию, в том числе в оборонной и разведывательной сферах. Это соглашение является частью усилий Москвы по восстановлению региональной гегемонии на постсоветском пространстве путем заключения новых соглашений о союзе. Создание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемой Россией межправительственной военной коалиционной организации избранных бывших советских государств, обеспечивающей коллективную защиту своих членов, было частью этой стратегии. Слабые отношения Минска с Западом в последние годы, в основном из-за нарушений прав человека, привели к новому сближению с Москвой. Европейский союз ввел экономические санкции в отношении Беларуси после президентских выборов 2020 года, которые в значительной степени рассматривались как коррумпированные, что закрепило конец ранее дружественных политических отношений. Растущее единство между Москвой и Минском изолирует Беларусь от стран Запада, что ведет к усилению зависимости и приверженности стратегическим целям России.

После избрания президентом Беларуси Александра Лукашенко в 1994 году значение России в экономике страны значительно возросло. Это дешевая нефть и газ, которые экспортируются из России. 15% Беларусь Валовой внутренний продукт (ВВП)Счета России 41% Беларусь экспорт. Во времена обострения напряженности между Россией и Западом Беларусь была Россией. «посредник» Импортируя товары из Евросоюза, выдавая их как «белорусские» и реэкспортируя в Россию, и наоборот. Однако отношения не являются полностью симбиотическими. России нужна Беларусь как торговый союзник в области энергетики, потому что трубопровод, проходящий через страну, является одним из единственных надежных путей транспортировки энергоресурсов из России в Европу, оставшихся для использования Москвой.

Эти, казалось бы, хорошие отношения сопряжены с определенным напряжением: многочисленные споры вынудили обе стороны вмешиваться в дела друг друга. После того, как Беларусь нарушила свое соглашение о трубопроводе с Россией в середине 2000-х годов, Россия подняла цены на газ и сократила поток, в результате чего меньше газа было добыто по более высоким ценам на газ. цены. В ответ Беларусь повысила плату за транзит и добычу газа, предназначенного для других стран. Затем Россия снова подняла цены, вынудив Беларусь перепродать 50% трубопровода российской энергетической компании. Газпром. Экономическая зависимость Беларуси от России не позволяет ей укрепить границу с Москвой. Предыдущая политика Лукашенко заключалась в том, чтобы держать Россию на расстоянии вытянутой руки, сохраняя при этом близкие отношения.

Предыдущие дружеские отношения между Беларусью и Западом ухудшились в основном из-за коррупции и нарушений прав человека в Беларуси. Фальсифицированные президентские выборы 2020 года в Беларуси вызвали беспорядки, и протестующие были незаконно заключены в тюрьмы. С тех пор режим Лукашенко расправился с демократическими движениями, отправив сотни людей в изгнание и посадив тысячи в тюрьмы. Журналисты Раман Праташевич и София Сабига были арестованы после незаконной посадки самолета Ryanair в Минске в г. Май 2021 г.. Это вызвало спор с другими странами, поскольку самолет приземлился «по соображениям безопасности». Двух журналистов обвинили в нарушении белорусского законодательства, но закон так и не был прояснен, и никаких дополнительных объяснений по поводу их задержания не поступало. Правительство Беларуси заявило, что это “мера предосторожности” Но его отсутствие прозрачности и уважения к международным стандартам возмутило западных наблюдателей. Напряженность также обострилась из-за иммиграционного кризиса, вызванного Беларусью, наложенного на Литву и Польшу; Беларусь незаконно подтолкнула тысячи иракских мигрантов в обе страны, что побудило их заявить о возбуждении дела Скорая медицинская помощь. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил эти действия «дипломатическим спором» и «попыткой нарушить целостность польского государства и суверенитет нашего государства». граница. “

В свете ухудшения политических отношений Беларусь сейчас изолирована от Запада. Эта изоляция загнала Лукашенко в угол, сделав его полностью послушным и готовым удовлетворить потребности России. Поддержка. Эта позиция побудила Лукашенко удалить пункт о нейтралитете из конституции Беларуси в июле 2021 года, где он публично продемонстрировал свою полную лояльность Россия. Президент России Владимир Путин публично поддержал это решение, подчеркнув, что конституционное устранение Беларуси «публично отказывается от каких-либо обязательств перед Западом и демонстрирует полное участие в стратегии Москвы». Приоритеты. 30 августа Путин заявил, что Россия «всегда может рассчитывать на Беларусь». Поддержка . 13 сентября оба президента объявили о планах более глубокой экономической интеграции под лозунгом «Две страны, одна». Economie. ”

Несмотря на асимметричную динамику власти, Лукашенко испытал Путина своим публичным сопротивлением действиям России на Украине и в Крыму. Лукашенко назвал аннексию Крыма Россией «плохим прецедентом». созданный.В прошлом попытки Лукашенко улучшить дипломатические отношения с Западом путем освобождения политических заключенных, ослабления ограничений для СМИ и приема членов Организации Североатлантического договора (НАТО) для обсуждения войны на Украине вызывали гнев Кремля. Несмотря на это «бунтарское» поведение, Беларусь не понесла реального наказания от России из-за потребности Москвы в ней как в союзнике. Ухудшение внешних отношений России вынуждает Кремль полагаться на Беларусь как на своего союзника. с Запад 2021 Военные учения, цель России явно состоит в том, чтобы установить больший контроль над Беларусью – и Беларусь, похоже, подчиняется.

В Запад 2021 Совместные военные учения и учения Беларуси и России, дальнейшая поддержка интеграционных планов России. На учениях был представлен сценарий, по которому Россия будет защищать Беларусь от атак «Нарыс, Помория и Арктика». Республика, », Которые являются прозвищами Литвы, Польши и скандинавской страны. В ходе учений Беларусь« отвечает »поддерживаемым Западом террористам, которые вызвали нестабильность в связи с более ранними заявлениями Лукашенко о том, что протесты по поводу его избрания являются предлогом для запланированного вторжения в Беларусь. к НАТО. Учения проводились в два этапа: первый способствовал предотвращению вмешательства НАТО, а второй способствовал стабилизации ситуации с участием террористов, поддерживаемых Западом. Эти учения также включали создание интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны в Гродно и направление белорусских солдат в регионы России через российского военного командира Анатолия Сидорова. Он посоветовал. Кроме того, Россия создала отряд спецназа в составе четырех белорусских бригад. Россия хотела не только подготовиться к агрессии против Запада, но и продемонстрировать свою военную мощь совместно с Беларусью.

Хотя белорусы продолжали протестовать против углубления военных связей между Россией и Беларусью, эксперт по российским вооруженным силам Майкл Кауфман утверждает, что «в интересах Минска пригласить гораздо большее российское присутствие в качестве демонстрации поддержки. режим. Хотя постоянной военной базы нет, Путин с 2015 года оказывает давление на Беларусь с целью ее создания. Новая зависимость Лукашенко от России может привести к созданию постоянной военной базы, которую Путин предложил оставить в Бибероске и нести истребитель Су-27. Самолеты. Хотя интеграция является конечной целью, дальнейшая нестабильность в Беларуси рассматривается Москвой как нежелательное раздражение, поскольку гнев Лукашенко по отношению к своим соседям может привести к случайной вспышке. В то время как войска раньше дислоцировались в Беларуси ЗападПосле тренировки осталось больше. В настоящее время в Беларуси все еще находится гораздо больший российский контингент, а российские войска находятся гораздо ближе к границе с Польшей, чем когда-либо прежде, что позволяет предположить, что эти совместные учения могут стать более постоянными, чем военные учения. Независимость Беларуси постепенно ослабевает по мере расширения военного присутствия России и может означать конец суверенитета, которым она когда-то пользовалась.

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