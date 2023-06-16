Изучение темной материи в рамках первого в Австралии сотрудничества в области искусства и науки с Arts at CERN



Инсталляция Юнчул Ким «Chroma V» в Корейском павильоне 2022. Предоставлено художником. Фото Романа Марца

темные делаРазработано Научной галереей Мельбурна, Мельбурнским университетом и искусством в ЦЕРНе (Европейская организация ядерных исследований), Центре передового опыта ARC по физике темных частиц.

Открытие в августе Мельбурнская научная ярмарка Совместно с Моникой Белло, руководителем отдела искусств ЦЕРН, было нарисовано несколько проектов из области искусства в рамках Международной программы резидентуры художников ЦЕРН.

В то время как основной задачей ЦЕРН является раскрытие того, что представляет собой Вселенная, в течение последнего десятилетия он реализовывал всемирно известную художественную программу, поощряя сотрудничество с ведущими культурными учреждениями и научными лабораториями по всему миру, чтобы объединить художников и физиков.

В Dark Matters также есть новый главный комитет, разработанный в сотрудничестве с Центром передового опыта ARC по физике темных частиц под руководством профессора Элизабетты Барберио из Мельбурнского университета, который объединяет экспертов из сотрудничающих университетов и партнеров из Австралии и других стран, чтобы раскрыть темную материю. секреты и воспитывать будущих лидеров науки и техники.

Доктор Райан Джеффрис, директор Галереи науки в Мельбурне, сказал, что для меня большая честь работать с Моникой Белло и отделом искусств в ЦЕРНе, чтобы воплотить в жизнь эту амбициозную новую выставку.

«ЦЕРН — это центр исследований в области фундаментальной физики мирового класса, но он также признает ценность развития отношений между учеными и художниками, а также их общий интерес к изучению и поиску смысла в мире, в котором мы живем. Для меня было привилегией работать с Моникой Белло и командой ЦЕРН, а также совместно курировать выставку, на которой художники и ученые вместе изучают некоторые из самых больших и сложных вопросов о Вселенной», — сказал доктор Джеффрис.

«Мы не знаем, из чего состоит 95% нашей Вселенной, которая, как мы думаем, содержит как темную энергию, так и темную материю, — говорит Моника Белло, руководитель отдела искусств ЦЕРН, — но поскольку темная материя не излучает, не отражает и не поглощает свет, мы не можем его увидеть или потрогать. Он остается неуловимым, поскольку мы продолжаем наше окончательное стремление понять его. Мы надеемся, что эта выставка прольет свет на этот интригующий научный вопрос».

Как и все выставки Science Gallery Melbourne, Dark Matters курировалась группой молодых людей и ученых-экспертов, а также Тилли Болейн, главой отдела Science Gallery Melbourne. «Проекты этой выставки не только исследуют основы нашего существования, но и задаются вопросом, почему мы так многого еще не знаем и не понимаем в глобальном, глобальном масштабе, и как новые технологии и креативность могут помочь нам изменить это, — сказала Тилли Болен.

Огромная Chroma V южнокорейского композитора, музыкального продюсера и художника Юнчула Кима, гигантская 50-метровая скульптура, которая складывается в замысловатый узел, является одним из основных моментов Dark Matters. Изготовленная из металла и материалов, полученных с помощью новых технологий, открытых Юнчулем в сотрудничестве с учеными-материаловедами, статуя обнаруживает субатомные частицы и оживает, когда взаимодействует с этими невидимыми силами.

О ЦЕРН Европейская организация ядерных исследований

ЦЕРНЦЕРН, Европейская организация ядерных исследований, является одной из ведущих мировых лабораторий по физике элементарных частиц. Организация расположена на франко-швейцарской границе и базируется в Женеве.

Миссия CERN состоит в том, чтобы проводить исследования мирового уровня в области физики элементарных частиц, чтобы выяснить, из чего состоит Вселенная и как она работает. Лаборатория предоставляет исследователям уникальный набор ускорителей частиц, чтобы расширить границы человеческих знаний.

Лаборатория, созданная в 1954 году, стала выдающимся примером международного сотрудничества. Его государствами-членами являются: Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Израиль, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания. Эстония, Кипр и Словения являются ассоциированными членами, находящимися на предварительном этапе приема в члены. Хорватия, Индия, Латвия, Литва, Пакистан, Турция и Украина являются ассоциированными членами. В настоящее время статус наблюдателя имеют Япония и США, а также Евросоюз и ЮНЕСКО. Статус наблюдателя Российской Федерации и ОИЯИ приостановлен в соответствии с решениями Совета ЦЕРН от 8 марта 2022 г. и 25 марта 2022 г. соответственно.

Об искусстве в ЦЕРН

Искусство в ЦЕРНе Это художественная программа ЦЕРН и ведущая художественная программа в мире, которая способствует диалогу между художниками и физиками. За последнее десятилетие Arts в CERN объединила искусство и науку в новых конфигурациях в сотрудничестве с ведущими культурными учреждениями и научными лабораториями по всему миру. В лабораторию приглашаются художники всех художественных дисциплин, чтобы узнать, как фундаментальная наука исследует важные вопросы о нашей Вселенной. Искусство в ЦЕРН поддерживает художников в исследованиях и изучении новых идей, связанных с наукой, посредством резиденций и создания новых работ посредством программы художественных комиссий, а также посредством выставок и мероприятий в сотрудничестве с культурными партнерами.

О научной ярмарке Мельбурнского университета

Научная ярмарка Мельбурнского университета откроется в 2022 году в инновационном районе университета, Melbourne Connect. Изучая столкновение между искусством и наукой и играя жизненно важную роль в изменении понимания науки, искусства и инноваций, Science Gallery Melbourne является частью всемирно известной сети научных галерей, созданной Тринити-колледжем в Дублине. Научная галерея Мельбурна, одна из семи глобальных точек, стремится привлекать, вдохновлять и преобразовывать любознательные умы с помощью искусства и науки. Университет Мельбурна приобрел эксклюзивные права на единственный австралийский узел сети.