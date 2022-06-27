Из-за дисквалификации россиян на Уимблдоне игроки застряли между ними

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Уимблдон, Англия. Поскольку рейтинги в одиночном разряде пошатнулись перед Уимблдоном, 16 из 100 лучших будут отсутствовать из-за запрета Всеанглийского клуба на спортсменов из России и Беларуси. Клуб, организующий самый авторитетный теннисный турнир в мире, принял это решение в апреле из-за вторжения России в Украину и поддержки вторжения Беларусью.

Для мужчин это игроки Классифицировать Первый, восьмой, двадцать восьмой, сорок тридцать четвертый — четыре россиянина и один белорус. У женщин эти игроки заняли 6, 13, 20, 21, 30, 35, 47, 69, 78, 83 и 87 места – восемь россиянок и три белоруски.

«Да, я думаю, это было тяжело», — сказал здесь в субботу Кэмерон Норри, 12-й лучший игрок Великобритании среди мужчин. «Это было тяжело, знаете ли. Морально они поступили правильно. Хотя мне нравится, что они красивы. Но я чувствую, что есть два игрока, особенно Даниэль. [Medvedev, No. 1 in the world,] И Андрей [Rublev, No. 8], которые имеют хорошие шансы на победу в чемпионате. Так что я очень сочувствую этим парням, которые очень преданы игре в теннис и профессионалам».

С Медведевым и Александром Зверевым, последними пропавшими без вести из-за операции на лодыжке, впервые за 49-летнюю историю рейтинга Уимблдону не хватило двух лучших игроков. Но на Уимблдоне было гораздо больше мужских жеребьевок: в 1973 году около 81 игрока, в том числе 13 из 16 лучших, бойкотировали в знак протеста против дисквалификации югославского игрока Николы Билича.

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В верхней части женской команды будет отсутствовать шестая сеяная Арина Соболенко из Беларуси, которая вышла в полуфинал в прошлом году. №13 Дарья Касаткина из России; 20-я Виктория Азаренко из Беларуси, двукратная чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису; И №21 Вероника Кудреметова, Россия. Что касается мужчин, то Медведев (26) и Рублев (24) не прошли дальше четвертого круга Уимблдона, но оба пробились в этот этап в прошлом году. Медведев является действующим чемпионом Открытого чемпионата США, а Рублев пять раз доходил до четвертьфинала турниров Большого шлема, включая Открытый чемпионат Франции в этом месяце. READ Exclusive-Delimobil и Cian возглавят сборы российских компаний за IPO в Нью-Йорке этой осенью - источники

Когда игроки прибыли на интервью в эти выходные, они подтвердили свое мнение о запрете. Новак Джокович, трехкратный действующий чемпион и 20-кратный главный чемпион, занимавший третье место в мире, но первое место здесь, вспомнил 1990-е годы, когда его воюющая земля, а затем Югославия, ввела запреты и дисквалификации на такие мероприятия, как чемпионат Европы по футболу 1992 года, чемпионат мира 1994 года, чемпионат Европы 1996 года и до некоторой степени на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.

С чувством и уважением в своем выступлении Джокович сказал: «Что я могу сказать, так это то, что, будучи ребенком на войне — фактически, на нескольких войнах в 90-е годы — я знаю, каково это — быть в таком положении. С другой стороны, я не могу сказать, что я полностью согласен с запретом российским теннисистам и белорусским теннисистам участвовать в соревнованиях на неопределенный срок. Я чувствую, что это справедливо… Я чувствую, что они заслуживают победы. Они заслуживают соревнований. Они профессиональные спортсмены. Никто из них не поддерживал войну или что-то в этом роде. Они очень чувствительны. На сцене все, что вы действительно говорите как человек, который делает это из той или иной страны, вы знаете, будет судим так или иначе с другой. Я понимаю обе стороны. Очень трудно сказать, что правильно, а что нет».

В комментариях игроков в эти выходные казалось, что проблема была использована и решена, хотя и все еще сбивает с толку, как и идея о том, что запрет будет означать, что игроки не будут зарабатывать очки за свои выступления на Уимблдоне, что является препятствием для тех, кто мучается прогрессом. READ Брендан Ловинн говорит, что титул PFL означает больше, чем любые деньги в мире | Новости ММА

«Я всегда говорил, что моя идея состоит в том, чтобы не смешивать политику и спорт, потому что в конце истории страдают спортсмены», — сказал Анас Джабер, тунисец, занявший второе место в мире. «Игроки не могут участвовать в турнире, и мы не можем набрать очки, поэтому в итоге никто не выигрывает».

«Я чувствую, что понимаю обе стороны ситуации», — сказала 18-летняя американка Коко Гауфф, финалистка Открытого чемпионата Франции, которая не сдерживает своего голоса по сложным вопросам. «Для меня это сложное решение только потому, что я знаю много белорусских и российских игроков женского пола. Я знаю, по крайней мере, те, с кем я общалась, конечно, не поддерживают то, что сейчас происходит в Украине. Но я тоже понять аспект попытки оказать глобальное давление на российское правительство, чтобы оно ушло из Украины, и, возможно, как спорт может повлиять на это».

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«Я говорил об этом несколько раз, — сказал Энди Мюррей, двукратный чемпион Уимблдона. Я понимаю причину принятия решения. Я также знаю немало российских игроков и белорусских игроков в мужской сфере. дружит с ними. Я хорошо с ними лажу. Да мне их тоже жалко. Я также могу понять разочарование с их стороны. С точки зрения ответа от ATP [about rankings points]Я не очень с ним соглашался. Я просто не вижу, кто помогает».

Серена Уильямс, семикратная чемпионка, впервые с 2021 года вернувшаяся в одиночный теннис, решила воздержаться от дисквалификации.