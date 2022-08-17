Из-за неисправности батареи скафандра выход России в открытый космос был преждевременно прекращен

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Российский выход в открытый космос за пределами Международной космической станции завершился в среду на несколько часов раньше запланированного срока после того, как астронавт обнаружил проблему с электричеством в своем скафандре, заявили представители США и России.

Олег Артемьев провел почти два часа в шестичасовом выходе в открытый космос, когда уровень напряжения в батарее его скафандра начал неожиданно падать, из-за чего московские авиадиспетчеры неоднократно приказывали космонавту немедленно вернуться в шлюз космической станции.

«Олег, брось все и возвращайся», — призвал диспетчер Артемьев из Центра управления полетами в Москве, как это было слышно в прямом эфире аудиозаписи из космоса на Землю. «Бросить все и немедленно вернуться… Вернуться и вызвать карточку станции».

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Артемьев вернулся в шлюз и подключил свой скафандр к электросети космической станции.

Диспетчер полета Артемьев предупредил, что он рискует потерять питание кислородного насоса своего скафандра, и позвонит в центр управления полетами, если он немедленно не вернется в шлюз для питания. Представитель НАСА Роб Навиас сказал, что Артемьеву «вообще не угрожала никакая опасность».

Российские авиадиспетчеры решили отменить выход в открытый космос досрочно, как только Денис Матвеев, другой астронавт, совершавший выход в открытый космос, собрал свои инструменты и поместил роботизированную руку, которую они модернизировали, в нормальное положение. По возвращении Матвеева выход в открытый космос закончился через 4 часа, в 13:54 по восточному поясному времени (17:54 по Гринвичу).

Космическая станция, исследовательская лаборатория размером с футбольное поле на низкой околоземной орбите, уже более двух десятилетий принимает международные экипажи астронавтов, при этом Россия, США, Япония, Канада и Европейское космическое агентство являются основными пользователями космической станции. лаборатория.

Выход в открытый космос в среду, 252-й в истории станции, запланирован для установки камер и модификации европейского манипулятора, установленного на российской исследовательской установке «Наука», который будет использоваться для удаленной транспортировки оборудования за пределы станции.

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(Репортаж Джоуи Рулетт) Редактирование Криса Риза, Алекса Ричардсона и Дайан Крафт

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