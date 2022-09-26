science

Из-за того, что российские мужчины бегут от призыва, Европа разделилась во мнениях относительно того, пускать ли их

26 сентября, 2022
Marfa Fedoroa

Через несколько дней после того, как Россия спешит собрать сотни тысяч новобранцев, чтобы восполнить тяжелые потери на Украине, среди европейцев нарастают разногласия по поводу того, принимать или отвергать русских, спасающихся от отзыва.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится к новым ударам России по электроинфраструктуре его страны, поскольку Кремль стремится усилить давление на Украину и ее западных покровителей по мере того, как погода остывает. Эта зима «будет очень сложной», предупредил Зеленский.

Они запустят ракеты и нацелятся на нашу электросеть. Это вызов, но мы его не боимся», — сказал он в воскресном шоу CBS «Face the Nation».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.