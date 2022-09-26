Из-за того, что российские мужчины бегут от призыва, Европа разделилась во мнениях относительно того, пускать ли их

Через несколько дней после того, как Россия спешит собрать сотни тысяч новобранцев, чтобы восполнить тяжелые потери на Украине, среди европейцев нарастают разногласия по поводу того, принимать или отвергать русских, спасающихся от отзыва.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится к новым ударам России по электроинфраструктуре его страны, поскольку Кремль стремится усилить давление на Украину и ее западных покровителей по мере того, как погода остывает. Эта зима «будет очень сложной», предупредил Зеленский.

Они запустят ракеты и нацелятся на нашу электросеть. Это вызов, но мы его не боимся», — сказал он в воскресном шоу CBS «Face the Nation».

Он изобразил российскую мобилизацию — ее первый отзыв со времен Второй мировой войны — как признак слабости, а не силы, заявив: «Они признали, что их армия больше не может воевать с Украиной».

Хотя в настоящее время Европейский Союз в значительной степени закрыт для большинства россиян, поскольку прямые рейсы прекращены, а его сухопутные границы все больше закрываются для них, исход российских мужчин, спасающихся от военной службы, привел к разногласиям среди европейских чиновников по поводу того, следует ли им предоставить убежище. . . .

Частичная мобилизация также вызвала протесты в России, где в воскресенье прошли новые антивоенные демонстрации.

В Дагестане, одном из самых бедных регионов России на Северном Кавказе, полиция открыла предупредительные выстрелы, пытаясь разогнать более 100 человек, которые перекрыли шоссе в знак протеста против призыва президента России Владимира Путина в армию, сообщают российские СМИ.

Десятки женщин скандировали «Нет войне!» В столице Дагестана Махачкале, воскресенье. На видео протестов видно, как женщины в платках отгоняют полицию с марша, стоят перед полицейскими машинами, перевозящими задержанных протестующих, и призывают к их освобождению.

Женщины также протестовали в сибирском городе Якутске, скандируя «Нет геноциду!» Согласно видео, опубликованным российскими СМИ, они ходили по кругу вокруг полицейских, которые позже оттащили некоторых или затолкали в милицейские машины.

За последние дни в ходе аналогичных демонстраций по всей России было арестовано не менее 2000 человек. Несколько человек, которых уводили, сразу же получили повестку.

пограничные переходы

Неподтвержденные сообщения российских СМИ о том, что Кремль вскоре может закрыть границы России для мужчин призывного возраста, вызывают панику и побуждают к бегству.

Немецкие официальные лица выразили желание помочь русским мужчинам, ушедшим с военной службы, и призвали к европейскому решению. Германия исключила возможность предоставления убежища дезертирам с военной службы и тем, кто отказывается от призыва.

Во Франции сенаторы утверждают, что Европа обязана помочь и предупредить, что отказ в предоставлении убежища бегущим русским может пойти на пользу Путину, подпитывая его повествование о враждебности Запада к России.

«Закрытие наших границ не будет соответствовать нашим ценностям или нашим интересам», — заявила группа из более чем 40 французских сенаторов. Отогнать беглецов от русских было бы «ошибкой со стороны Европы в войне коммуникаций и влияния, которая сейчас идет».

Однако другие страны ЕС настаивают на том, чтобы убежище не предоставлялось бегущим российским мужчинам сейчас, когда война идет уже восьмой месяц. Он включает Литву, которая граничит с Калининградом, российским регионом на Балтийском море. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис написал в Твиттере: «Русские должны остаться и сражаться. Против Путина».

Его коллега в Латвии, которая также является членом ЕС на границе с Россией, сказал, что массовая миграция представляет «значительную угрозу безопасности» для блока из 27 стран, и что те, кто бегут сейчас, не могут считаться отказниками от военной службы по соображениям совести, потому что они не действовали. когда Россия вторглась в Украину в феврале. .

«Многих устраивало убийство украинцев, и они тогда не протестовали», — написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевикс. Он добавил, что им еще предстоит посетить «много стран за пределами Европейского Союза».

Финляндия также заявила, что намерена «значительно ограничить» въезд россиян в Европейский Союз через свою границу с Россией. Лидер финской оппозиции Петтери Орпо заявил, что дезертирство российских военных резервистов является «явной» угрозой безопасности, и «мы должны поставить нашу национальную безопасность на первое место».

Россия настаивает на отзыве сотен тысяч человек, пытаясь компенсировать недавние потери. Не контролируя небо над Украиной, Россия все чаще использует беспилотники-смертники из Ирана. В воскресенье сообщалось о новых ударах по черноморскому городу Одессе.

Начало грязного сезона

Для украинских и российских военных планировщиков время тикает, а приближение зимы, как ожидается, усложнит боевые действия. Вашингтонский институт изучения войны заявил в воскресенье, что дождливая погода уже вызывает грязные условия, которые начинают ограничивать передвижение танков и другого тяжелого вооружения.

Но аналитический центр заявил, что украинские силы все еще набирают силу в своем контрнаступлении, которое началось в конце августа и отбросило российскую оккупацию на большие территории на северо-востоке, что также побудило Путина к новой кампании по подкреплению.

Кремль заявил, что его первоначальная цель состояла в том, чтобы добавить около 300 000 солдат в силы вторжения, которые борются с потерями техники, растущими потерями и снижением боевого духа. Мобилизация представляет собой резкий отход от прежних попыток Путина представить войну как ограниченную военную операцию, которая не будет мешать жизни большинства россиян.

Мобилизация идет рука об руку с организованным Кремлем голосованием в четырех оккупированных областях Украины, что может подготовить почву для их скорого присоединения к России.

Украина и ее западные союзники заявляют, что референдумы на юге Херсонской и Запорожской областей, а также на востоке Луганской и Донецкой областей не имеют юридической силы, не в последнюю очередь потому, что десятки тысяч ее граждан бежали. Они также называют это «трюком». На некоторых кадрах видно, как российские вооруженные силы ходят от двери к двери, чтобы заставить украинцев голосовать.