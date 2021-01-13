Из любви к России: Криясин снова на WRC2

Российская гонщица Николь Криас подтвердила, что будет вести весь сезон 2021 года на WRC2 на Volkswagen Polo GTI5.

23-летний россиянин будет в стартовом составе на ралли Монте-Карло на следующей неделе (21-24 января), хотя он не рекомендовал это событие в качестве зачетного. Драйвер еще не подтвердил, на какое из семи ралли в календаре 2021 года он будет нацелен для подсчета своей титульной кампании.

Штурманом снова станет его соотечественник Константин Александров. Пара объединилась в середине прошлого сезона, предварительно составив розыгрыш. Перед переключением скоростные записи Кряса предоставил Ярослав Федоров.

Россиянин, дебютировавший в WRC на льду в Швеции в 2019 году на WRC2 (ныне WRC3), завершил сезон на замечательном четвертом месте – изюминкой ралли, завершившейся классной победой в Финляндии.









Два подиума показали кампанию, которая вышла на WRC2 на Hyundai i20 R5 в 2020 году, заняв в этом сезоне пятое место.

«Я невероятно рад вернуться на WRC2», – прокомментировал Криас. «Я очень рад быть в Volkswagen Polo и продолжать сотрудничество с Constant».

Он продолжил: «Я очень благодарен тем, кто дал мне эту возможность. Сейчас нужно набраться опыта, и я надеюсь, что стану одним из лучших гонщиков. ”









