Из России с вопросами

Сегодняшняя фотография – ответ на нашу загадку от февраля 2021 года.

Спутники для естественных наук обычно используются для наблюдения за некоторыми аспектами планеты – ландшафтами, химическим составом атмосферы и структурами океана. Но в то же время они время от времени показывают нам то, что некоторые люди видели или искали.

В феврале 2020 года наша команда посмотрела Новости Twitter На странном и красивом снимке из России около 66 градусов северной широты. Это оказался научно-фантастический рассказ и нераскрытое дело.

На фотографиях вверху и внизу куплено Функциональный имидж-сканер На (OLI) Landsat 8 формы линий вращаются вокруг гор на севере центральной части Сибирского плато. На крутых склонах линии образуют тугие петли, которые спускаются с вершины холма. По мере того, как они спускаются к берегу реки, они начинают исчезать. В конце концов, линии исчезнут на более низких высотах и ​​широтах.

Уникальный метод зачистки объясняется множеством причин, и ответы на них зависят от сезона и опыта исследователя.

Эта часть Среднесибирского нагорья находится за Полярным кругом, где большую часть года температура воздуха ниже нуля. Покрывает большую часть ландшафта Вечная мерзлота Он может простираться на сотни метров под поверхностью. Существует интенсивность на разных уровнях, но обычно эта область имеет постоянную защиту в течение 90 процентов в году.

Земля иногда тает, и циклы заморозков и прыжков, как известно, образуют на поверхности многоугольники, круги и полосы («Дизайнерский пол»). Как и на картинках выше, линии переходят на склоны в длинные круги. Все еще Исследования показывают Этот тип зачистки обычно происходит в очень небольшом масштабе и направлен вниз.

Для геологов характеристика почвы дает еще одно объяснение линий. В этих холодных регионах почва может измениться. КелисолиВерхние два метра над ними отличаются вечной мерзлотой и часто более темными и светлыми слоями почвы, с более высоким содержанием органических веществ или более высоким содержанием минералов и отложений. Когда земля замерзает и растворяется, слои распадаются и перемешиваются по вертикали в процессе, называемом криотерпацией. Постоянное замораживание и оттаивание в зависимости от сезона может привести к выравниванию слоев в линейную форму. Различные тундровые растения – лишайники, невысокие кустарники и водоросли – могут предпочтительно расти в этих слоях гелизола, подчеркивая линии, которые мы видим сверху. Но эта гипотеза не получила массового подтверждения.

С точки зрения геолога, разные линии кажутся осадочными породами. Томас Кроуфорд из Американской геологической службы назвал этот метод «географией слоеного пирога», когда слои осадочных пород размываются и разделяются. Когда лед тает или дождь стекает вниз, куски осадочной породы отрезаются и отправляются в долины внизу. Такой зуд может привести к появлению ступенчатой ​​формы, которая появляется в виде полос в том же месте, что и слоеный кусок торта. В это время “Обрыв и уступ. ”

На изображении зимнего ландшафта вверху страницы снег заставляет узор полос выделяться больше, чем в другие сезоны. Скамейки – это более светлые линии (покрытые снегом), а скалы – более темные линии. Цифровая карта высот Арктики выше, основанная на данных Арктический проект DEM, Обеспечивает четкое представление о возможных особенностях обрыва и уступа.

«Это похоже на небольшие долины, возможно, на низменности Южной Дакоты. Горизонтальные линии представляют собой разные слои осадочной породы », – сказал Уолт Мейер, эксперт по льду из Национального центра данных по снегу и льду США. «Форма эрозионной формы немного отличается от стандартной эрозии наносов, но я предполагаю, что она вызвана постоянным льдом. Реки размываются через мерзлый грунт.

Через плато пересекают несколько рек, в том числе Марга, и по мере приближения линии к реке она начинает исчезать. Это может быть результатом миллионов лет накопления наносов на берегах рек в результате эрозии.

Луи Фаркуарссон, геолог из Арктики из Университета Аляски в Фэрбенксе, указывает на район на севере Аляски. Очень похожий образец бара Его можно создать аналогичным способом.

Снимки обсерватории Земли НАСА, сделанные Джошуа Стивенсом с использованием данных Landsat Американская геологическая служба И топографические данные Арктический проект DEM В Полярном геопространственном центре Миннесотского университета. Рассказ Энди Брина Томаса с Майком Карловичем.