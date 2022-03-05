Из России с любовью и еще 11 фильмов, действие которых происходит на российской земле или о взаимоотношениях с Западом | Русская астрономия | Доктор Живаго | Броненосец Потемкин | сеть | Ниночка | Война и мир | в погоне за красным октябрем | Анастасия | Шпионский мост | Анна Каренина | Преступление и наказание | Кино и сериалы

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5 марта, 2022
Muhammad

Всегда напряженные отношения между Россией и Западом вновь обострились в результате военных действий Москвы на Украине. И кино, в ряде случаев, не теряя времени даром изображало различия между этими двумя блоками, а также вдохновлялось реальными событиями повествования: например, тоталитарными режимами, бесполезными идеологиями или легендами о царях.

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