Из России с любовью и еще 11 фильмов, действие которых происходит на российской земле или о взаимоотношениях с Западом | Русская астрономия | Доктор Живаго | Броненосец Потемкин | сеть | Ниночка | Война и мир | в погоне за красным октябрем | Анастасия | Шпионский мост | Анна Каренина | Преступление и наказание | Кино и сериалы

Всегда напряженные отношения между Россией и Западом вновь обострились в результате военных действий Москвы на Украине. И кино, в ряде случаев, не теряя времени даром изображало различия между этими двумя блоками, а также вдохновлялось реальными событиями повествования: например, тоталитарными режимами, бесполезными идеологиями или легендами о царях.

В этой заметке я представляю вам некоторые названия, связанные с великие произведения мировой литературы (многие русского происхождения), Русская революция, падение царей, создание Советского Союза, шпионы, дипломатическая или военная напряженность между Восток и ЗападСреди прочих вопросов всегда о тех обширных землях, именуемых Россией и о которых Мы направляем наши мысли о мире.

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Из России с любовью (1963)

Второй фильм эпопеи Джеймс Бонд У него легендарный Шон Коннери Как знаменитый английский секретный агент. Кража устройства, способного расшифровывать сложные сообщения, ставит под угрозу важные расследования в отношении российского правительства.

Агент 007 британских секретных организаций на службе Ее Величества Он поедет в Советский Союз Для того, чтобы найти совершивших ограбление и помешать их плану. Боевики и приключения для России с любовью.

Русский корабль (2002)

23 декабря 2001 года стало исторической датой в кинематографе. Воспользовавшись тем, что Эрмитаж в Санкт-Петербурге закрыт для посещения, сказал директор Александр Сокуров Он снял «Русский ковчег», таким образом сделав свой первый фильм продолжительностью более полутора часов за один дубль, то есть без каких-либо сокращений.

В нем рассказывается история маркиза де Костена, французского дипломата восемнадцатого века. Отношения любви-ненависти с Россией. Он в путешествии во времени Зимний дворец в Санкт-ПетербургеОт времен Петра Великого до наших дней. Сказочный бар!

Доктор Живаго (1965)

Эпический фильм великого Дэвида Лина с Бессмертным в главной роли. Омар Эль-ШирифОн имеет множество отзывов и входит в список лучших фильмов всех времен. помещает нас в это Большевистская революция в России (1917 г.), Здесь мы встречаемся с Живаго, поэтом, хирургом, мужем и любовником, чья раздираемая войной жизнь затрагивает жизни других, включая Тоню и его жену, и Лару, женщину, в которую он страстно влюбляется.

Шерифа сопровождают: Джули Кристи, Джеральдин Чаплин, Алек Гиннесс, Род Стайгер, Том Кортни, Ральф Ричардсон и другие. (Один из моих любимых фильмов).

В погоне за красным октябрем (1990)

Первый фильм по романам Джека Райана. Написанный Томом Клэнси, действие происходит в последние годы холодной войны с капитаном советской подводной лодки (Шон Коннери), который отправляется в Атлантику и намеревается бежать в Соединенные Штаты.

ЦРУ, не зная, намеревалось ли оно напасть на них или покинуть их страну, приказало агенту Джеку Райану (Алек Болдуин), чтобы связаться с ним, чтобы узнать его истинные намерения. Чисто голливудское развлечение.

Броненосец Потемкин (1925 г.)

Это одна из жемчужин российского кинематографа. Режиссер Серж М. ЭйзенштейнОн основан на реальных событиях, произошедших в 1905 году. Сюжет рассказывает нам, как Экипаж броненосца «Князь Потемкин, князь Таврический». Он устал от унизительного и несправедливого обращения офицеров. Мотив ситуации — тухлое мясо, которое моряки хотят съесть. С этого восстания начинается революция на всей территории.

Ниночка (1939)

Подозрения между Западом и СССР существовали еще до начала холодной войны. А это шедевр Эрнст ЛюбичИ Это доказывает сценарий Билли Уайлдера.

В этом орфографическом чемпионате великих Грета Гарбо, специальный посланник коммунистического режима, который должен закончить в Париже продажу конфискованных драгоценностей у русской знати, но в конечном итоге она очарована капиталистической системой. Фильм, предпоследний, в котором приняла участие шведская актриса, означал смену послужного списка переводчика, известного до тех пор более серьезными ролями, поэтому в В рекламе использовалась фраза: «La Garbo ríe».

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Война и мир (1956)

Существует множество кинематографических версий великого русского романа. Лев Толстой. Это привело Царь Федор В нем представлены выступления Одри Хепберн, Генри Фонды, Мела Феррера, Джона Миллса, Витторио Гассмана, Аниты Экберг, Герберта Лома и Фернандо Агирре.

Фильм рассказывает историю молодых людей. Наташа Ростова (Хьюберн), граф Пьер Безухов (Фонда) и князь Андрей Болконский (Феррье) С их отношениями друг с другом и их семьями, а также их отношениями друг с другом от битвы при Аустерлице до вторжения Наполеона в Россию в 1805 году, закончившегося неудачей. Отличная актерская работа главного трио в этом полнометражном фильме.

Сети (1981)

Уоррен Битти направляет, пишет и играет главную роль в этом биографическом фильме о журналисте. Джон РидОдин из трех американских граждан, похороненных в кремлевское кладбище, Наиболее известна по фильму «Десять дней, которые потрясли мир», рассказу о русской революции в октябре 1917 года. В этом фильме Петти добилась эпического, трезвого тона, который так понравился Голливуду, что она получила «Оскар» за лучшую режиссуру.

Анастасия (1956)

Режиссером этого фильма является Анатоль Литвак Ее написал Артур Лоренц. имеет производительность Ингрид Бергманн в роли Анастасии (роль, за которую она получила премию Оскар как лучшая актриса) и рассказывает версию История дочери царя Николая II, единственной выжившей после расстрела семьи большевиками в 1918 году.

В 1928 году русский генерал (Юл Бриннер), принадлежавший к царской армии, живет в изгнании в Париже. Однажды, прогуливаясь по берегу Сены, он встречает молодую женщину, страдающую амнезией, которая странно похожа на Анастасию. Сначала он подумал, что она не настоящая, но разработал для нее план, чтобы выдать себя за нее и таким образом получить свое наследство; Однако мало-помалу он начинает верить, что это настоящий.

Шпионский мост (2015)

не могу пропустить Стивен Спилберг В таком списке. Эта историческая драма представляет собой человеческий портрет советского разведчика Рудольфа Абеля, кто переводит Марк Райлэнс, получил премию Оскар за лучшую мужскую роль второго плана за эту замечательную работу. Фильм представляет собой сложную презентацию характеров, позволяющую сочувствовать и понимать как русского, так и американского главного героя, которого играет Том Хэнкс.

Анна Каренина (2012)

Одна из последних и лучших экранизаций романа русского Льва Тостой (по его произведениям неоднократно экранизирован). На этот раз от британца Джо Райта. История разворачивается в 19 веке и исследует отношения между членами высшего российского общества. Анна Каренина (Кира Найтли), женщина из высшего общества, влюбившаяся в красивого молодого офицера Вронского (Аарон Тейлор Джонсон), бросает мужа (Джуд Лоу) и их сына, чтобы преследовать своего возлюбленного.

Преступление и наказание (1998)