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New Bedford – Серия камерной музыки Южного побережья “Из России с любовью” будет представлена ​​по умолчанию. Что может быть лучше для празднования зимы, чем «Трилогия о русской красоте»? Шостакович бросается в глаза своей первой струнной четверной серией (1938), созданной после огромного успеха Пятой симфонии, официально вернувшей композитору его пользу. Очаровательный голос Рахманинова, настроенный для альта и фортепиано, ткет его мрачное очарование, после чего Фортепианное трио до минор Римского-Корсакова доводит нашу русскую поездку до достаточно красочного финала.

На концерте выступят руководители NBSO Джесси Холштейн (скрипка), Эммали Холмс-Хикс (скрипка), Анна Гриффис (альт), Лео Эгучи (виолончель) и арт-директор SCCMS Дженис Вебер (фортепиано).

Дата выхода концерта – суббота, 13 февраля, в 16:00, и покупатели билетов могут смотреть концерт в любое время (и столько раз), сколько захотят, в течение 30 дней. Билеты стоят 20 долларов на семью и доступны в https://nbsymphony.org/chamber-series-2020-2021/. Все посетители, чьи билеты были забронированы, получат электронное письмо в день церемонии с инструкциями и специальной ссылкой для доступа к YouTube.

NBSO – профессиональный оркестр, ежегодно исполняющий серию концертов классической и эстрадной музыки, а также Большую серию камерной музыки. Кроме того, инновационные и признанные на национальном уровне образовательные программы Национального бюро статистики (NBSO) ежегодно охватывают тысячи учеников в местных школах и через открытый доступ в Интернете. NBSO занимается созданием музыкального сообщества Южного побережья. Посещение www.nbsymphony.org Сегодня!