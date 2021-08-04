Из России с любовью | Philstar.com

Спортивный шанс – Хоакин М. Хенсон (звезда Филиппин) – 5 августа 2021 г., 00:00

Токио – В то время как в наши дни в спорте говорят о летних Олимпийских играх,“Двукратный олимпийский фигурист, который“Он думает о зимних Олимпийских играх в Пекине в следующем году. 24-летний Майкл Мартинес сейчас тренируется в России, чтобы получить шанс побороться за свою страну на Кубке Нибельхорна в Оберстдорфе, Германия, в следующем месяце. Соревнование является последним отборочным мероприятием для Пекина, и в мужских соревнованиях доступно семь мест.“одиночные игры.

Мартинес переехал в Нью-Джерси в феврале прошлого года, чтобы тренироваться с российским тренером Николаем Морозовым.“Домашняя база. После этого они переехали в Москву для более интенсивного обучения.. “я“Я потерял около 30 фунтов, и я“метров сейчас до 150, ” Он сказал. “Моя новая программа действительно вещь“Никогда раньше не делал. Он она“очень сильный. У меня есть личные причины выбирать музыку. Моя короткая программа сочетает в себе две версии Реквиема по мечте.” Из одноименного фильма. Музыка действительно мрачная и представляет предыдущую версию меня во время перерыва, когда я думал, что мои мечты мертвы. Я хотел вернуться, но было много проблем и трудностей. Были люди, которые желали мне неудач. Те, кто этого не сделал“Я не хочу реализовывать свои мечты и цели. В какой-то момент своей жизни я думал, что потерял все. но я“м назад и я“м стоять крепче. Есть люди, которые верят в меня. И это“Что такое мои бесплатные сани, борюсь вопреки всему. “

Мартинес сказал, что его бесплатная поездка – это «яркая и позитивная вещь, это замечательная вещь.“о подарке мне. ” Музыка – «Танджиро но Ута».” Из аниме Кимэцу но Яиба или Убийца демонов. “Мои бесплатные сани – это все о том, чтобы не сдаваться, ” «Чтобы найти себя», – сказал Мартинес, который дважды представлял Филиппины на Зимних Олимпийских играх и один раз на Играх Юго-Восточной Азии, прежде чем уйти из спорта почти на два года.. “”Что бы ни случилось, каким бы болезненным ни было путешествие, вы“Вам придется продолжать движение, потому что вам есть что защищать, и что“для себя и своей мечты, ” Он сказал. “Он она“О том, чтобы избавиться от этого отчаяния и двигаться дальше. Никто не может украсть мои мечты. Мои мечты заморожены, и я здесь, чтобы вернуть их. Если вы проиграете, эй. Если вы потерпите неудачу, начните заново. Нет места, чтобы сдаться. “

Мартинес сказал, что его распорядок более напряженный. “Все мои тройные прыжки выглядят действительно сильными и лучше, чем раньше, ” Он сказал. “На этот раз мое тело другое. Наконец-то вернулась моя тройная опора. Я просто переформулировал это, и я“Я так рада, что упала с него несколько месяцев назад“С тех пор все идет под откос. мы“Я начал работать с четверной петлей и четверными прыжками. Тренер надеется, что мои четверные прыжки готовы к соревнованиям.. “

Мартинес сказал“Это большой поклонник Хедлин Диаз. “она“Удивительный, ” Он сказал. “Я смотрел ее видео, и во время ее последнего выступления на Олимпийских играх в Токио у меня пробежали мурашки по коже. я“м горжусь этим. Поздравил на ее страничке в фейсбуке. ” Мартинес сказал, что за время своего пребывания на Олимпиаде“s сосредоточен на том, чтобы показать свою лучшую игру в Небельхорне, если“Он был выбран, чтобы бороться за Филиппины. Квалификация в Пекин сделает Мартинеса трехкратным олимпийцем. “я“Я каждый день делаю все возможное, чтобы иметь возможность соревноваться с другими великими фигуристами, а не просто представлять страну и быть там., ” Он сказал. “Я думаю, мы это уже прошли. Просто быть там, я не“не хочу этого больше. я“Я делаю все, что могу, чтобы показать что-то новое и произвести впечатление на публику. Эта поездка отличается от прежней. я“Я счастлив. я“м от всей души в этом. я“Меня окружают хорошие люди, которые искренне верят в меня и поддерживают меня – Моя семья, мои друзья, мои поклонники, мой администратор, мой профсоюз, особенно президент Ники Ченг и генеральный секретарь Саймон Феррер из Филиппинской лыжной ассоциации и сэр Чарли Ди из Virtual Playground. ” Сохранится ли успех Филиппин на Олимпийских играх в Токио и на Зимних Играх в следующем году??