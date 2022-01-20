Из российского детдома на Паралимпиаду

БОЗМАНН: Хотя вчера в Токио завершились летние Олимпийские игры, осталось всего несколько недель до начала зимних игр в Пекине.

Восемнадцатилетняя спортсменка из Бозмана Лира Дудерлин вот-вот станет одной из самых молодых паралимпийцев сборной США в состязании, о котором она не знала два года назад, — полусеверном катании на лыжах.

«Это было самое страшное решение, которое я когда-либо принимал, и я не думал, что оно будет настолько страшным, пока мне не сделали операцию, я подумал, действительно ли я собираюсь это сделать?» .

В возрасте 14 лет Дедерляйн приняла решение, которого не ожидал бы ни от одного подростка, но она знала, что если в будущем будет хоть какой-то шанс заниматься спортом, двусторонняя ампутация будет единственным решением.

«В глубине души мне было страшно, но я знала, что хочу лучшей жизни, большей независимости и больше возможностей для своего будущего, поэтому я знала, что должна это сделать», — объяснила она.

Дедерляйн родилась с врожденным дефектом ног и бедер, который называется артрозом.

«По сути, мои кости и мышцы не могли сформироваться должным образом, поэтому я вырос с сутулыми ногами, сутулыми ногами и кривыми ступнями, и меня сразу же отдали на усыновление».

Она родилась в маленьком российском городке Саратове.

«У них не было особых возможностей заботиться о ком-то с такой сложной медицинской инвалидностью, поэтому через два года после моего рождения меня усыновили из семьи в Штатах, и мне в основном поставили скобы, как только они узнали, что я могу ходить после нескольких операций», — сказал Дудерлин.

Но по мере того, как Лира становилась старше, ходить становилось все труднее, и врачи сказали ей, что она, скорее всего, проведет остаток своей жизни в инвалидной коляске.

Тем не менее ампутация вселила надежду.

«Были пугающие возможности и мысли, что я не смогу ходить, что бы мы ни делали», — сказал Дудерлин. «Когда я обратился к своим родителям по этому поводу — мои родители всегда очень меня поддерживали — они достаточно доверяли мне, чтобы сказать, что если вы считаете, что это лучше для вас, мы окажем вам полную поддержку».

В июне 2017 года Дедерляйн перенесла операцию, и через несколько месяцев ей поставили первый протез. Именно там я познакомился с адаптивным спортом.

Она сказала: «Ко мне подошел парень, который тоже потерял одну ногу, и он сказал: «Эй, тебе стоит пойти попробовать скейт-хоккей». Вот и все.

Однако только в 2019 году — после небольшого убеждения — Дедерляйн познакомила мир фигурного катания с пятикратной паралимпийкой и золотой медалисткой Оксаной Мастерс.

Она засмеялась: «Я все время говорила, что у меня нет времени, и примерно через год, похоже, она должна прийти на мероприятие — это отличная клиника». Та же ситуация, что и в хоккее. Я просто влюбился в нее. Две недели спустя я поехал на свои первые соревнования по лыжным гонкам и с тех пор продолжаю кататься на лыжах».

Несколько месяцев спустя Лира была назначена в национальную группу развития, поскольку в конце концов она переехала в Бозман в зимние месяцы, чтобы тренироваться в Пекине 2022 года.

«Это сумасшествие, потому что два года назад — и особенно видеть рост, который было здорово наблюдать, поэтому, если бы меня выбрали в эту команду, я был бы готов отдать все свои силы», — подтвердил Дедерляйн.

Дедерляйн прошла квалификацию для полусеверного катания по олимпийским стандартам, но не раньше, чем через несколько недель она точно узнает, будет ли она соревноваться с командой США.