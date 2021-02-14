ИКЕА рекламирует огромный ассортимент игрушечной мебели, в том числе большую деревянную ручку.

ИКЕА много лет работала над линейкой игрушечной мебели, и теперь она наконец готова. Шведский мебельный гигант анонсировал свою коллекцию игр, разработанную в партнерстве с Republic of Gamers, которая включает все необходимое для украшения игровой комнаты и, возможно, некоторые другие эзотерические вещи.

В заявлении IKEA говорится, что участие в играх было «естественным шагом» для компании из-за растущего числа людей, которым эти игры нравятся. IKEA, признавая отсутствие знаний и опыта в играх, заявила, что нашла хорошего партнера в лице Asus Republic of Gamers, чтобы помочь компании, стоящей за Колбаса 1 доллар Мебельный дизайн. Не ясно, нужно ли быть гражданином республики, чтобы иметь право на эти продукты. Мы не уверены, как будет выглядеть тест, если вы подадите заявку.

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«Объединяя лучшее из этих двух миров, сотрудничество направлено на демократизацию игрового процесса путем создания актуальных, функциональных, красивых и доступных продуктов и полных игровых решений, которые позволят каждому легко создать обстановку и дом, который они хотят», – заявили в IKEA. .

Без лишних слов, ассортимент игровой мебели и аксессуаров IKEA включает в себя следующие категории продуктов, специально предназначенные для компьютерных геймеров: ключевые игроки, игроки на открытом воздухе, командные игры, командные игры, игры и изолированные игры.

Коллекция игрушек IKEA включает более 30 товаров, включая столы, стулья и аксессуары, такие как большая деревянная ручка для переноски гарнитуры. В линейку продуктов также входит подстаканник, который крепится к вашему столу, и фирменная подушка с карманами, в которые вы можете положить руки, чтобы согреться, я думаю. Кольцевой свет, кажется, больше нацелен на вывески. Аналогичный продукт предлагает и Elgato.

«Потребности миллиардов игроков по всему миру очень разнообразны, в то время как текущее предложение носит несколько технический характер и часто рассматривается как мужской дизайн, хотя около 46% игроков – женщины», – сказала Эва Рихерт из IKEA. «Мы считаем, что необходимо сделать гораздо больше для демократизации игрового процесса. Сейчас мы делаем первый шаг на нашем игровом пути, и мы делаем это, предлагая доступные высокопроизводительные игровые продукты и полные решения, которые, как мы надеемся, отразят людей индивидуальность и вкус “.

Эта производственная линия была запущена в Китае в конце января. Он будет запущен в Японии в мае 2021 года, а затем в октябре 2021 года в остальном мире.