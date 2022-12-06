«Икота!» Настроение падает после закрытия аукциона водки

Настроение акционеров разрозненной российской нефтяной компании ЮКОС упало во вторник после провала аукциона по продаже нескольких популярных марок водки.

Финансовая компания GML Holdings, которая была мажоритарным акционером ЮКОСа до того, как энергетический гигант был разделен Кремлем в 2003 году, надеялась продать права на российские водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya.

Два участника торгов внесли залог в размере 250 000 долларов США каждый для получения прав на использование товарных знаков «Московская» и «Столечная» в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Аукцион длился менее двух минут.

GML оставила за собой право отклонить выигравшую ставку, что и сделала, посчитав предложение слишком низким. Генеральный директор Тим Осборн заявил журналистам, что независимо от исхода он рад, что его компания смогла провести аукцион после 17 лет судебных споров.

— Икает, — сказал Осборн.

Осборн сказал, что это не последний тур для GML. Он сообщил Associated Press, что компания планирует в будущем продавать водочные бренды. Он сказал: «Мы попробуем еще раз».

Акционеры в настоящее время проводят принудительные меры в отношении российских активов в 169 других странах.

Бренды водки принадлежали российской государственной компании «Союзплодоимпорт» до того, как голландский суд передал их в 2020 году.