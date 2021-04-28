Илон Маск борется с Джеффом Безосом во время космической гонки среди самых богатых людей мира

Илон Маск, который также возглавляет SpaceX, ответил твитом, в котором сказал: «Я не могу заставить его вращаться, лол».

Космическая гонка между двумя самыми богатыми людьми в мире началась во вторник после того, как глава Tesla Илон Маск украдкой взглянул на попытку Джеффа Безоса оспорить крупный контракт НАСА.

Два миллиардера, которые пытались запустить орбитальные ракеты большой дальности, конкурировали за желанный государственный контракт на постройку космического корабля для доставки астронавтов на Луну в начале 2024 года.

Маск победил. Безос был недоволен.

Blue Origin Безоса в понедельник подала протест в Счетную палату правительства (GAO), обвинив Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в передаче цели заявителям контракта в последнюю минуту.

Маск, который также возглавляет SpaceX, ответил твитом: «Я не могу получить это (на орбите), лол».

Он не вдавался в подробности твита, но вставил в ту же ветку Twitter скриншот отчета за 2019 год о том, как Безос представляет посадочный модуль Blue Origin.

Blue Origin сильно отстала от SpaceX и United Launch Alliance (ULA) в области орбитальных перевозок, проигрывая многомиллиардные контракты на запуск в рамках национальной безопасности США, которые начинаются в 2022 году. ULA является совместным предприятием Boeing Co и Lockheed Martin Corp.

Эти запуски ракет в основном нацелены на отправку спутников клиентов на орбиту по доступной цене и повторное использование частей ракет, чтобы держать расходы под контролем.

Ранее в этом месяце НАСА заключило с SpaceX лунный контракт с Blue Origin и оборонным подрядчиком Dynetics. Предполагаемый проект направлен на возвращение людей на Луну впервые с 1972 года.

«НАСА провело некорректное приобретение программного обеспечения Human Landing System и переместило стойки ворот в последнюю минуту», – говорится в сообщении Blue Origin.

«Их решение устраняет шансы конкуренции и значительно сужает базу поставок, и не только задерживает, но и ставит под угрозу возвращение Америки на Луну. Вот почему мы подали протест в GAO».

GAO также подтвердило, что Dynetics оспорила присуждение контракта NASA компании SpaceX. Dynetics не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях.

SpaceX Маска продемонстрировал в одиночку, в то время как Blue Origin основателя Amazon.com Безоса сотрудничает с Lockheed Martin Corp, Northrop Grumman Corp и Draper.

The New York Times ранее сообщала, что 50-страничный протест был подан Blue Origin.

(За исключением заголовка, эта история не редактировалась командой NDTV и была опубликована из совместной ленты.)