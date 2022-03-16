Илон Маск вызывает Владимира Путина на дуэль

Илон Маск Похоже, он хочет вывести свою поддержку Украины на новый уровень.

СпейсИкс Отправлены терминалы системы спутникового интернета Starlink и другое оборудование в Украину которая изо всех сил пытается поддерживать коммуникационные возможности с тех пор, как стала захвачена Россией 24 февраля.

А в понедельник (14 марта) основатель и генеральный директор компании предложил простой способ положить конец этому вторжению.

Живые обновления: Российское вторжение в Украину и его влияние на космос

Настоящим я вызываю ладимира Путина на бой один на один.14 марта 2022 г. узнать больше

«Настоящим я вызываю Владимира Путина на бой один на один. Ставки — на Украине». Маск написал в твиттере в понедельник , Назовите имя Путин и Украина по-русски. (Перевод предоставлен Google.)

— Ты согласен на этот бой? Спросите (на русском языке) в Другой твит пометивший официальный аккаунт президента России «Кремлевская Россия_Е».

Этот аккаунт не ответил, но сработала одна из частых фишек Маска в Твиттере. Дмитрий Рогозин, глава российского космического агентства «Роскосмос», твитнуть абзац Из «Сказки о папе и творении его Балда» известного русского поэта Александра Пушкина (1799-1837).

«Ты, чертенок, еще молод / Плохо конкурировать со мной / Это было бы не чем иным, как пустой тратой времени / Побей моего брата первым», — говорится в отрывке (переведено с русского Google).

«Я вижу, ты крутой переговорщик! Ну, за каждое денежное предложение ты можешь получать на 10% больше», Маск ответил в другом твите в понедельник. которая включала (вероятно, отредактированную) фотографию Путина без рубашки верхом на плюшевом мишке и фотографию мускуса. Игра с огнеметом .

«Он мог бы даже принести своего плюшевого мишку», — сказал Маск. После очередного твита в понедельник .

Маску не чужда такая подкрутка, и он уже ссорился таким образом с Рогозиным. Например, в апреле 2014 года, когда Рогозин был вице-премьером России, он указал, что США должны использовать батут для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

Рогозин был встревожен экономическими санкциями, введенными Соединенными Штатами после вторжения России в 2014 году и последующей аннексии Крыма, который был частью Украины. Некоторые из этих санкций были направлены против российской космической отрасли, а некоторые — против отдельных лиц. В том числе и сам Рогозин . Его комментарий касался того факта, что в то время Соединенные Штаты полностью зависели от российских кораблей «Союз» для пилотируемых полетов на орбиту и с орбиты.

Эта зависимость, которая началась, когда НАСА вывело из эксплуатации флот космических челноков в июле 2011 года, закончилась в мае 2020 года, когда SpaceX отправила двух астронавтов НАСА на космическую станцию ​​для выполнения испытательной миссии под названием Demo-2. Вскоре после этого успешного пуска Маск вернулся к Рогозину: « Батут работает! »