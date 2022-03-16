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Илон Маск вызывает Владимира Путина на дуэль

16 марта, 2022
Marfa Fedoroa

Илон Маск Похоже, он хочет вывести свою поддержку Украины на новый уровень.

СпейсИкс Отправлены терминалы системы спутникового интернета Starlink и другое оборудование в Украинукоторая изо всех сил пытается поддерживать коммуникационные возможности с тех пор, как стала захвачена Россией 24 февраля.

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