Илон Маск говорит, что Starlink выйдет из бета-версии в следующем месяце

На этом изображении с большой выдержкой показан путь группы спутников SpaceX Starlink, пролетающей над Уругваем 7 февраля 2021 года. Фото : Мариана Суарес / AFP ( Getty Images )

Генеральный директор SpaceX Илон Маск Пятница Он объявил, что Starlink, спутниковый интернет-сервис компании, выйдет из фазы публичного бета-тестирования в октябре. Хотя это были бы захватывающие новости, мы относимся к ним с недоверием. Он же Маск, в конце концов, человек, который стал С сомнительной репутацией NS Отсутствует Сроки с годами.

Маск предоставил обновленную информацию на Starlink, который обеспечивает доступ в Интернет через почти 1800 спутников на низкой орбите, и это число растет, на своей любимой платформе социальных сетей, Twitter, но он не стал вдаваться в подробности. (Он буквально написал в Твиттере «в следующем месяце» в ответ на вопрос пользователя.) Ранее в этом году Маск сказал, что Starlink сделает именно это. “вероятно” К концу лета он выйдет из стадии бета-тестирования, но за считанные дни компания вряд ли сможет достичь этой цели.

Выход из фазы бета-тестирования указывает на то, что компания приближается к запуску сервиса. Starlink утверждал, что у него больше, чем 500,000 заказов в прошлом мае.

Как обычно, твит Маска сумел вызвать ожидание Starlink, столь необходимой услуги для тех, кто живет в глубинке, которая достигла нескольких впечатляющих результатов за последние недели.

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В начале августа Starlink Заголовки газет Когда тесты скорости интернета Ookla показали, что он был значительно быстрее, чем ведущие альтернативные варианты спутникового интернета, предлагаемые HughesNet и Viasat в США. звёздочка Почти такая же стабильная производительность широкополосного доступа в тестах загрузки и выгрузки. Это также был единственный провайдер со средней задержкой, аналогичной фиксированной широкополосной связи.

Ookla. Отметил Средняя скорость загрузки Starlink в Америке составила 97,23 Мбит / с во втором квартале 2021 года, что «достаточно быстро, чтобы удовлетворить большинство потребностей современной жизни в Интернете». Напротив, HughesNet обеспечивал скорость 19,73 Мбит / с, а Viasat – 18,13 Мбит / с за тот же период. Starlink не достиг средней скорости загрузки, которую предоставляют все Поставщики фиксированного широкополосного доступа, или 115,22 Мбит / с, но предложение было неплохим.

Кроме того, в конце августа Маск сообщил, что Starlink отправил 100000 станций Starlink– что стоит 499 долларов, не считая реальной платы за Интернет в 99 долларов – для 14 стран. В объявлении указано, что услуга спутникового Интернета привлекла 10 000 пользователей менее чем за месяц.

В целом, единственный способ подтвердить, что Starlink вышел из стадии бета-тестирования, – это подождать и посмотреть. Мы настроены скептически, но, возможно, Маск докажет, что мы неправы.