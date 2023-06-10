Илон Маск комментирует это обновление Apple iOS 17: «Большое, если это правда» — Apple (NASDAQ:AAPL)

Илон Маск Тяжелее в обновлении, которое вы предоставили яблочная компания (НАСДАК: AAPL) iOS 17указав, что это может сильно повлиять на то, как мы взаимодействуем с нашими iPhone.

Что случилось: На ежегодном мероприятии Apple WWDC 2023 одним из объявлений, появившихся в разделе обновлений iOS, была настройка функции автозамены iPhone, которая могла положить конец одной из его самых печально известных причуд.

Крэйг ФедеригиВ то время руководитель программного обеспечения Apple сообщил, что новое обновление iOS 17 позволит клавиатуре запоминать часто используемые слова, даже те, которые могут напоминать ругательство, рифмующееся со словом «приседание».

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Это обновление направлено на предотвращение неприятных сбоев автозамены, которые часто возникают, когда функция заменяет слово, которое кажется понятным, непреднамеренно изменяя предполагаемое значение сообщения или предложения.

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Хотя одно только это событие заинтриговало пользователей Apple, новость приняла неожиданный оборот, когда Маск поделился своими мыслями по этому поводу. Технический миллиардер отправился в Twitter, чтобы прокомментировать потенциальное влияние обновления iOS 17, заявив, что, если сообщения о настройке верны, оно может быть «значительным».

Почему это важно: Пользователи Apple с нетерпением ждут публичного выпуска iOS 17, так как они предвидят, как это улучшение автозамены может произвести революцию в их работе с текстовыми сообщениями.

Помимо обновленной функции автозамены, в iOS 17 представлено приложение «Журнал» для повторного захвата моментов с текстом, местоположением, фотографиями, режимом ожидания стола, расшифровкой живых вызовов в голосовой почте и видеосообщений в FaceTime, упрощенными командами «Siri» и другими незначительными улучшениями. Поиск Spotlight, заметки, автозаполнение и Apple Music.

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