Илон Маск опроверг информацию, с которой он разговаривал Президент России Владимир Путинв том числе о возможности применения ядерного оружия, прежде чем выдвигать мирный план, предлагающий Украине уступить свою территорию России.

Глава консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group, которая сделала первоначальное заявление, настаивала на том, что его источником был сам Маск. «Илон Маск сказал мне, что говорил напрямую с Путиным и Кремлем об Украине, — сказал Ян Бремер. в твиттере После опровержения Маска в Твиттере. «Он также рассказал мне, что такое красные полосы Кремля.

«Я пишу свой еженедельный информационный бюллетень о геополитике уже 24 года. Я пишу честно, без страха и пристрастия, и обновление на этой неделе не стало исключением».

В информационном бюллетене для подписчиков Eurasia Group Бремер написал, что генеральный директор Tesla сказал ему, что Путин «готов к переговорам», но только в том случае, если Крым останется российским, если Украина Приняв форму постоянного нейтралитета, Украина признала аннексию Россией Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья. Такие условия означали бы почти полную капитуляцию Украины в то время, когда их силы переходят в наступление.

В информационном бюллетене, впервые упомянутом ранее вице-новостиВ другом, сказал Бремер, Маск утверждал, что Путин сказал ему, что эти военные цели будут достигнуты «несмотря ни на что», включая потенциальное применение ядерного оружия, если Украина вернет себе территорию в Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году. Бремер сказал, что Маск сказал ему Что «необходимо сделать все, чтобы избежать такого исхода».

3 октября Маск вызвал глобальное возмущение, опубликовав в Твиттере аналогичное предложение, заявив, что Крым в первую очередь принадлежит России и что в четырех других оккупированных украинских областях следует провести повторные имитационные референдумы под наблюдением ООН. Россия Они уходят, только если проиграют голосование. Он предложил Украине взять на себя долгосрочный нейтралитет и гарантировать водоснабжение Крыма.

Маск выставил предложения на онлайн-голосование, в ходе которого они были отклонены. Они были представлены в российских государственных СМИ, но были высмеяны в Украине. Глава государства Владимир Зеленский подставил вину под щеку частный опрос О том, «кому читатели предпочли Илона Маска»: тому, кто поддержал Украину, или тому, кто поддержал Россию.

Маск отрицал, что разговаривал с российским лидером, прежде чем выдвигать свои идеи.

Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Тема была космос. Он сказал в твиттере.

После того, как Бремер публично поддержал свою версию, Маск написал в Твиттере: «Никто не должен доверять Бремеру».