Илон Маск «ПЛЮНУЛ» российскому инженеру после того, как тот разозлился: «Я устал его слушать» | наука | Новости

Книга бывшего заместителя администратора НАСА Лори Гарвер «Побег из гравитации: моя миссия по преобразованию НАСА и запуску новой эры космоса» содержит интересную закулисную информацию о боссе SpaceX. По словам Гарвера, Маск был настолько разгневан предполагаемым поступком российского инженера, что его лучшим ответом было создание собственной ракетной компании.

Она написала: «Этот поступок настолько оскорбил Илона, что он решил вернуться домой, чтобы основать собственную ракетную компанию, чтобы конкурировать с ними. «Если у Елены Троянской было лицо, которое запускало тысячи кораблей, то это коса, запускавшая тысячи космических кораблей». Джим Кантрелл, который вместе с Маском основал SpaceX, также поддержал это утверждение. Сообщается, что это произошло, когда пара вылетела в Москву, чтобы договориться о покупке ракет для будущей миссии на Марс. План состоял в том, чтобы закупить отремонтированные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Днепр», которые запускают предполагаемые полезные нагрузки в космос.

Они встречались с несколькими российскими компаниями, но, по словам Кантрелла, Маск не был впечатлен, и вскоре напряжение усилилось. В документальном фильме, вышедшем в эфир в мае, Кантрелл рассказал: «Главный дизайнер очень рассердился, когда Илон заговорил. «Он устал слушать, как он плюет нам в ботинки». Мистер Кантрелл подозревал, что именно манера одеваться Маска оскорбила русского инженера до такой степени, что тот плюнул в него. Он сказал, что инженер, вероятно, воспринял это как «признак неуважения». Гарвер придерживался аналогичного мнения, написав, что «подрывной образ мышления Маска и отсутствие уважения к традиционной отрасли» часто злит тех, кто работает в компании. Читайте также: Турция переходит из НАТО в Финляндию после жесткой угрозы Путина

Несмотря на то, что Маск вернулся из России с пустыми руками, ныне самый богатый человек в мире, в 2002 году он основал SpaceX. READ Предупреждение Путина: нацеливание на Великобританию, возглавляющую список России, для атак на водо- и электроснабжение | наука | Новости Миллиардер понял, что вместо того, чтобы платить миллионы за ракеты, которые считались дорогими, он мог бы вместо этого производить доступные ему ракеты. Одной из главных целей Маска при запуске SpaceX было сделать доступ в космос более надежным и доступным. Теперь считается, что компания произвела революцию в аэрокосмической отрасли, став первой, достигшей ряда важных вех. Среди них — быть единственной частной компанией, способной вернуть космический корабль с низкой околоземной орбиты, а также отправить первый частный космический корабль на Международную космическую станцию. не пропусти

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Теперь даже Россия впечатлена, несмотря на предыдущую напряженность. «Мистер Илон Маск реализует многие идеи и задумки, которые мы хотели реализовать, но у нас не получилось, потому что после распада Советского Союза на какое-то время наша космическая программа остановилась», — сказал Дмитрий Рогозин, глава Российского космонавтики. Агентство Роскосмос. «Мы уважаем его как регулятора космической отрасли и как инвестора, который не боится рисковать». Теперь г-н Маск хочет вывести SpaceX на новый уровень и доставить людей на Марс, и он любит высмеивать эту идею в Твиттере. Маск сказал в SpaceX: «Вы хотите проснуться утром и думать, что будущее будет прекрасным — это все о том, чтобы быть космической цивилизацией. Это о вере в будущее и о том, что будущее будет лучше». чем прошлое. Я не могу придумать ничего более захватывающего, чем отправиться туда и оказаться среди звезд».