Илон Маск поделился с поклонниками любимым аниме-сериалом

Что касается рекомендаций по анимации, вы можете найти их в Интернете с помощью простого поиска. По мере того, как среда продолжает расти, фанаты находят все больше и больше предложений для новичков. Конечно, некоторые из этих рекомендаций идут дальше других, и Все, что сделал Илон Маск, обязательно привлечет внимание. Фактически, именно это и произошло на прошлой неделе, когда глава SpaceX и Tesla Motors показал свои онлайн-рейтинги, и фанаты уже изо всех сил пытаются увидеть выступления.

Маск не новичок в мире поп-культуры, поскольку генеральный директор в последнее время выступал в качестве ведущего в Saturday Night Live. И притяжение к знаменитому мультсериалу Рик, Морти и Симпсоны. Играя себя на последнем, он изобразил причудливую альтернативную реалистичную версию себя в сериале Adult Swim, которая была почти идентична его реальной персоне, но имела несколько больших клыков, чтобы соответствовать его новому имени. Хотя мы не уверены, где Маск появится в мире популярной культуры в следующий раз, когда потенциал Эффект Джиншин Кроссовер отошел на второй план, и мы, конечно, не удивимся, если в будущем он предложит больше живых выступлений и живых выступлений.

Илон Маск зашел в свой официальный аккаунт в Твиттере, чтобы порекомендовать некоторые из своих любимых мультфильмов, в том числе такие, как Тетрадь смерти Neon Genesis Evangelion Твое имя Стальной алхимик Принцесса Мононоке, И многое другое:

Тетрадь смерти, Евангелион, Призрак в доспехах, Унесенные призраками, Принцесса Мононоке, Стальной алхимик, Ваше имя – Илон Маск 14 октября 2021 г.

В продолжение этого твита Маска также спросили, кто ему нравится. смертная записка Между печально известным главным героем Лайтом Ягами и молодым детективом Л., которому поручено раскрыть личность Киры и положить конец его кровавой ярости:

смертная записка Они не показали никаких новых аниме-проектов по дальнейшему расширению мира на маленьком экране, но создатели серии Dark Movies недавно вернулись в центр со своим новым проектом осеннего аниме-сезона в … Платиновый конец.

Что вы думаете о списке любимых аниме-сериалов и фильмов Илона Маска? Что входит в ваш первый список, когда речь идет о брокере? Не стесняйтесь рассказывать нам в комментариях или писать мне прямо в Twitter @EVComedy, чтобы поговорить обо всем, что касается комедии, аниме и мира