Илон Маск разжигает новые геополитические споры из-за киберконфликта на Украине

Вскоре после того, как Россия вторглась в Украину, Илон Маск Предоставить украинцам цифровой спасательный круг, предоставив им интернет-сервис Starlink, которым управляет его ракетная компания SpaceX.

Но эти меры спровоцировали самый богатый человек в мире на международную полемику в пятницу, когда Маск заявил, что его компания не может «бесконечно» финансировать использование Украиной Starlink, который стал Важный Для связи украинской армии при наступлении на оккупированные Россией территории и для защиты от постоянных атак русских.

Г-н Маск сделал свой комментарий в Твиттере после того, как об этом сообщил CNN SpaceX отправила сообщение в Пентагон В прошлом месяце я попросил ее взять на себя финансирование использования Starlink в Украине. Около 20 000 станций Starlink, которые предназначены для работы с орбитальными спутниками для обеспечения онлайн-доступа, были доставлены в Украину после российского вторжения в феврале. Г-н Маск, который не упомянул Пентагон, рассказал о трудностях с финансированием службы.