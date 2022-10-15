Илон Маск разжигает новые геополитические споры из-за киберконфликта на Украине

Вскоре после того, как Россия вторглась в Украину, Илон Маск Предоставить украинцам цифровой спасательный круг, предоставив им интернет-сервис Starlink, которым управляет его ракетная компания SpaceX.
Но эти меры спровоцировали самый богатый человек в мире на международную полемику в пятницу, когда Маск заявил, что его компания не может «бесконечно» финансировать использование Украиной Starlink, который стал Важный Для связи украинской армии при наступлении на оккупированные Россией территории и для защиты от постоянных атак русских.
Г-н Маск сделал свой комментарий в Твиттере после того, как об этом сообщил CNN SpaceX отправила сообщение в Пентагон В прошлом месяце я попросил ее взять на себя финансирование использования Starlink в Украине. Около 20 000 станций Starlink, которые предназначены для работы с орбитальными спутниками для обеспечения онлайн-доступа, были доставлены в Украину после российского вторжения в феврале. Г-н Маск, который не упомянул Пентагон, рассказал о трудностях с финансированием службы.
«SpaceX не требует возмещения прошлых расходов, но она также не может бесконечно финансировать текущую систему * и * отправлять несколько тысяч терминалов, которые используют данные в 100 раз больше, чем обычные домохозяйства». Написал.
Ситуация, вызвавшая протесты против того, как украинские силы сдерживаются, стала еще одной полемикой, спровоцированной 51-летним Маском, который неожиданно стал провокатором в международной геополитике. Миллиардер, курирующий производителя электромобилей Tesla и другие компании, уже вызывает общественный резонанс на многих других фронтах, включая Он не будет заключать сделку на 44 миллиарда долларов Купить сервис социальной сети Twitter.
На прошлой неделе г-н Маск сделал резкий выговор от украинских чиновников предлагать мирный план — что включало уступку территории России — для прекращения войны. Он также отметил в интервью Financial Times, что напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем может быть разрешена путем передачи части контроля над Тайванем Пекину.
«Илон Маск всегда был фактором риска», — сказал Сяомин Лу, директор Eurasia Group, базирующейся в Вашингтоне консультативной и исследовательской группы по вопросам политики. Украина играет с огнем.
SpaceX и г-н Маск не ответили на запросы о комментариях.
В пятницу в твиттере Михайло Подоляк, советник президента Украины Владимира Зеленского, выразился в примирительном тоне с г-ном Маском, заявив, что он помог стране «пережить самые опасные моменты войны».
Г-н Маск сообщил, что в 2015 году SpaceX разрабатывала услугу Starlink для предоставления доступа в Интернет частным лицам и предприятиям. Сейчас компания предоставляет услуги Starlink в 40 странах. В США плата за обслуживание варьируется от 100 до 500 долларов в месяц за станцию; Сами станции стоят дополнительно 600 долларов. Поскольку услуга предоставляется тысячами спутников, которые не могут быть легко уничтожены в космосе, ее труднее нарушить по сравнению с традиционными интернет-услугами, что делает ее идеально подходящей для использования в военное время.
Причастность г-на Маска к российскому вторжению в Украину восходит к тому моменту, когда Михайло Федоров, вице-премьер-министр Украины, написал ему сообщение в Твиттере в феврале. г-н Федоров Запросить помощь в получении станций Starlink Таким образом, украинцы могут оставаться в сети, даже если Россия нанесет ущерб основной телекоммуникационной инфраструктуре страны.
Мистер Маск отреагировал быстро, и через два дня в Украину прибыла партия оборудования Starlink. Г-н Зеленский поблагодарил миллиардера и сказал, что сервис поможет поддерживать связь в городах, подвергающихся атакам россиян.
Согласно документу SpaceX, предоставленному New York Times, почти 20 000 терминалов, которые сейчас используются в Украине, оплачиваются SpaceX, по крайней мере, тремя западными правительствами и другими союзниками. Согласно сообщению, которое военные отправили в SpaceX и которым поделились с The Times, около 4000 терминалов используются украинскими военными. Г-н Маск сказал, что SpaceX отказалась от ежемесячной платы за услугу.
Но к апрелю г-н Маск дал понять, что его помощь не зайдет слишком далеко. В Твиттере он сказал об этом так: «Абсолютная свобода самовыраженияStarlink не будет использоваться для предотвращения распространения российскими государственными СМИ пропаганды и дезинформации о войне в Украине.
На прошлой неделе Маск заявил, что операция в Украине стоила SpaceX Пока 80 миллионов долларов. В пятницу он добавил, что «выгорание» проекта, которое относится к деньгам, которые SpaceX тратит снова и снова, составляет около 20 миллионов долларов в месяц.
«Помимо терминалов, мы должны создавать, запускать, обслуживать и обновлять спутники и наземные станции», — написал он в Твиттере. «Нам также приходилось защищаться от кибератак и глушения, которые становятся все более и более сложными».
Любой выход из Starlink станет ударом по украинским военным, которые полагаются на оборудование для интернет-коммуникаций, особенно с учетом способности российских военных блокировать связь и оставлять части территории Украины без электричества. Украинские военные использовали систему Starlink, которую, по словам военных, русские не смогли взломать, для всего: от вызова артиллерийской поддержки до отправки сообщений близким дома.
Терминалы Starlink содержат небольшую прямоугольную антенну, которая может питаться от автомобильных аккумуляторов. Украинские солдаты на фронте придумали, как замаскировать устройство, закопав его в землю, чтобы станции были защищены от бомбардировок, но при этом могли принимать и передавать данные.
В июле украинский генерал Валерий Залужный направил SpaceX и Маску письмо с заказом дополнительных 6700 станций Starlink.
«Терминалы Starlink имеют возможность настраивать базовый уровень инфраструктуры, который лежит в основе большинства коммуникаций по цепочке управления», — говорится в сообщении, опубликованном The Times. Армия не получила части.
В середине сентября Украина начала контратаку и продвинулась в район на юге, ранее оккупированный Россией. Три человека, знакомые с этим вопросом, заявили, что украинские военные потеряли доступ к сервису Starlink в некоторых районах вблизи линии фронта. Кто-то сказал, что обслуживание было восстановлено в ключевых местах.
Через несколько дней после начала украинской контратаки российская делегация в ООН предположила, что это могут сделать спутники Starlink. стать военной целью. В Твиттере г-н Маск настаивал на том, что Starlink предназначен только для мирного использования.
Затем г-н Маск начал продвигать предложенный им план мира между Россией и Украиной. Он призвал Украину принять аннексию Крыма Россией в 2014 году и согласиться на новые референдумы в оккупированной Россией Украине, которые позволили бы населению выбирать, кто должен контролировать эти территории. Он создал опрос в Твиттере, в котором спрашивал, должна ли «воля народа» на оккупированных территориях решать, принадлежат ли они Украине или России.
Г-н Зеленский опубликовал в Твиттере собственный опрос, задав вопрос: «Какого Илона Маска вы предпочитаете: того, кто поддерживает Украину, или того, кто поддерживает Россию?»
Г-н Маск ответил твитом: «Я продолжаю решительно поддерживать Украину, но я убежден, что массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, всему миру».
Кремль высоко оценил предложение г-на Маска.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля: «Очень позитивно, что кто-то вроде Илона Маска пытается найти мирное урегулирование». Он сказал. «Что касается референдумов, то люди высказали свое мнение, и ничего другого быть не может».
В пятницу представители Пентагона заявили, что состоялись дискуссии о том, как помочь украинским военным оставаться в сети во время войны. Один чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что чиновники Министерства обороны надеются, что г-н Маск и украинские официальные лица смогут найти путь вперед, но добавил, что возможность того, что Пентагон выставит счет за услуги Starlink в Украине, не выходит за рамки закона. вопрос.
Об этом в электронном письме сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер. «На данный момент нам больше нечего добавить».
Г-жа Лу из Eurasia Group сказала, что у Украины, возможно, было мало вариантов, кроме поддержания дружеских отношений с г-ном Маском из-за его контроля над Starlink. Г-н Маск владеет 44 процентами частной компании SpaceX.
«Даже если они недовольны ситуацией, им приходится с этим справляться, потому что они так зависят от технологий», — сказала г-жа Лу.
Участие в отчетности Адам СатарианоИ Джулиан БарнсИ Майкл Шварц И Томас Гиббонс Нефф.
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