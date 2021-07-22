Ильхан Омар возглавляет законодателей-демократов, призывающих к назначению специального посланника Госдепартамента по борьбе с исламофобией

Ряд законодателей-демократов, в том числе депутат Ильхан Омар, провели в среду пресс-конференцию с Советом по американо-исламским отношениям (CAIR), призвав к назначению специального посланника Госдепартамента по борьбе с «исламофобией».

Совет по американо-исламским отношениям составил отчет, полученный Fox News, который показал рост преступлений против мусульман в Соединенных Штатах. Организация заявляет, что до сих пор в этом году было зарегистрировано 500 случаев преследования мусульман.

«Это включало внезапное увеличение числа инцидентов против мечетей в мае и июне, связанных с вандализмом и попытками нанесения ножевых ранений, а также несколько физических нападений на мусульманских женщин, носящих хиджаб (религиозный головной убор)», – сообщил Совет по американо-исламским отношениям. На сайте написано. Отчет CAIR и пропаганда исламофобии последовали вслед за террористической атакой, в результате которой в июне погибло три поколения канадской мусульманской семьи, а также усилением репрессий против мусульман по всему миру.

В ответ на доклад законодатели-демократы написали письмо, в котором просили разработать всеобъемлющую стратегию борьбы с преступлениями на почве ненависти против мусульман и призывали государственного секретаря Энтони Блинкена создать специального посланника для мониторинга и борьбы с исламофобией.

Ильхан Омар сказала, что сосредоточила внимание на поиске «солидарности» со своими еврейскими коллегами после последнего сильного удара.

«Мы здесь, потому что являемся свидетелями резкого роста ненависти к мусульманам в этой стране», – сказал Омар. Начать пресс-конференцию. «Согласно новым данным Совета по американо-исламским отношениям, в этом году было зарегистрировано более 500 задокументированных жалоб на антимусульманскую ненависть и предубеждения в Соединенных Штатах».

Затем Омар привела несколько сообщений о преступлениях на почве ненависти против мусульман, включая унизительные граффити в ее родном городе, Миннесоте.

В моем штате Миннесота вандалы распространили послания ненависти, включая «Смерть исламу», «F *** Islam», «N word» и нацистскую свастику на Исламском центре Мурхед-Фарго и рядом с ним », – сказал Омар. Окно мечети также было выбито ».

Омар добавил, что она сама была жертвой антимусульманских преследований в детстве.

«Эти инциденты причинили мне боль, потому что они мне очень хорошо знакомы», – объяснил Омар. «Будучи молодым беженцем, который с трудом говорит по-английски, студенты смеялись надо мной, даже если они зашли так далеко, что натерли мне хиджаб жевательной резинкой».

Омара раскритиковали за высказывания о евреях в Конгрессе: «Вот как выглядит превосходный исламский день».

Омар добавила, что она подверглась преследованиям со стороны группы подростков, потому что «я не носила руки и ноги во время занятий в тренажерном зале».

Конгрессмен от Демократической партии Миннесоты заявила, что преследования продолжаются и по сей день, и заявила, что в прошлом месяце в ее офис поступил звонок, назвавший мусульман террористами и «тряпками».

Также присутствовала член палаты представителей Джуди Чу, которая раскритиковала бывшего президента Дональда Трампа за его «умышленно вредную» паузу в иммиграции из нескольких мусульманских стран, которую демократы назвали «мусульманским запретом».

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Письмо Омара в Конгресс подписали представитель Иллинойса Ян Шаковски вместе с 23 другими демократами, включая представителей Карен Басс, Джима Макговерна, Рашиду Тлаиб, Адама Смита и Сару Джейкобс.