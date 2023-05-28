Илья Кабаков, художник, критиковавший Советский Союз, умер в возрасте 89 лет — ARTnews.com

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Илья Кабаков, художник, чье обширное творчество резко указывало на рушащиеся мечты о Советском Союзе, открывая новые возможности для инсталляционного искусства, умер в субботу в возрасте 89 лет. В тот же день его семья объявила о его смерти.

На огромных объектах Кабаков пережил многие неудачи Советского Союза, где прожил десятилетия, прежде чем уехать на Запад. Создавая воображаемые миры персонажей с помощью произведений искусства размером с комнату, Кабаков представил зрителям по всему миру улучшенные версии реальности, которые он испытал.

Видения Кабакова были резкими, меланхоличными и откровенно критическими по отношению к государству и, таким образом, сильно отличались от санкционированного государством искусства в Советском Союзе. Из-за этого он стал гигантом «неофициальной» художественной сцены в Советском Союзе, тайно производя — даже опасно — работы, которые существовали вне сферы мейнстрима.

Эти работы не могли быть показаны в Советском Союзе, но могли быть реализованы в другом месте. С окончанием холодной войны Кабаков добился успеха на Западе и в конечном итоге преобразовал арт-индустрию в России, где многие художники черпали вдохновение в его работах. Когда он и его жена Эмилия проводили ретроспективу Тейт Модерн в 2018 году, искусствовед Клэр Бишоп Названный для него «в Типичный художник-инсталлятор. «

Прорыв Кабакова произошел в 1988 году, когда он добился мгновенного успеха после открытия персональной выставки в Ronald Feldman Fine Art в Нью-Йорке. Спектакль, который он поставил там, «Десять фигур» представлял собой набор инсталляций, имитирующих вид 10-комнатной коммунальной квартиры, где Кабаков жил в детстве. Такие общие квартиры были распространены среди многих, кто не мог позволить себе жить в одиночестве, и Кабаков запомнил свой дом в виде комнат, в каждой из которых жила невидимая фигура.

Человек, улетевший в космос из своей квартиры (1988), самый известный, представлял собой уединенное пространство, стены которого были увешаны советскими пропагандистскими изображениями. В центре его, под пробитой в потолке дырой, находилась ветхая рогатка, которая, по-видимому, запускалась сама из этой комнаты. Если бы Советский Союз обещал улучшить человека через космическую гонку, этот житель, похоже, взял дело в свои руки и, скорее всего, никогда не достиг бы звезд.

Выставка имела большой успех. «Для этого посетителя это лучше, чем фильмы в любой день», — Джон Рассел. книги в Нью-Йорк Таймс. Книги Кирби Гукина артфорум.

В 2014 году на заказ Ильи и Эмилии Кабаковых для Большого дворца была установлена ​​гигантская спутниковая тарелка. Гетти Изображений

Этот тип искусства резко контрастирует с тем, что производилось в Советском Союзе в то время. Кабаков как-то сказал: «Я не был русским художником, который хотел показать Западу русское искусство». интервью С Антоном Федоклы, художником русского происхождения, основателем электронный поток. «Концептуальная позиция заключалась в том, чтобы посмотреть на советскую жизнь глазами попавшего туда «иностранца».

По мере того, как росла международная популярность Кабакова, его объекты расширялись. Лабиринт (альбом мамы), работа 1990 года, ныне принадлежащая галерее Тейт, ведет зрителей через лабиринт, отдающий дань уважения личному опыту Кабакова; В нем даже есть голос, поющий русские песни. Прогуливаясь по почти пустым коридорам, освещенным только висящими лампами, в конце концов попадаешь в центр, комнату, в которой нет ничего, кроме руин. Зрителю остается подумать, как это соотносится с профессиональными фотографиями российского города Бердянска, представленными на инсталляции. Эти фотографии, сделанные его дядей, — фотографии России, которые правительство может захотеть показать.

В 1989 году Кабаков начал работать со своей племянницей Эмилией, на которой позже женится. Они жили вместе в Берлине, затем в Париже и, наконец, в Нью-Йорке, где проводили большую часть времени вместе. Он лишь периодически возвращался в Москву, в город, где до всего этого останавливался десятилетиями.

Даже после распада Советского Союза Кабаков продолжал создавать искусство, связанное с чувством утопии. «Забора коммунизма больше нет, поэтому моя работа о мире, которого больше не существует — это тоже странное чувство, исчезновение мира, в котором я жил столько лет». Рассказывать в Лос-Анджелес Таймс в 1995 году.

Илья Кабаков родился в Днепропетровске, Украина, в 1933 году. Когда началась Великая Отечественная война, его отец ушел воевать, оставшись наедине с матерью, которая перевезла Кабакова сначала на Кавказ, а затем в Самарканд. Поскольку его отец не вернулся после войны, они жили кочевниками и оказались в Москве, где он учился в художественной школе при Суриковском художественном институте.

Но, Кабаков однажды упомянул В.И. интервью с Нью-Йорк Таймс, «Я все выучил, как обезьяна, безо всяких чувств. А когда закончил, то почувствовал, что меня нет в живых. Вот я и решил сделать шедевр, в который мог бы вложить все свои мысли, все, что я чувствовал, и всю красоту. Я видел. «Это сделает меня настоящим». Он начал большую картину, а потом оставил ее.

Публично Кабаков выпустил более 100 детских книг, зарабатывая на жизнь. В частном порядке в 1970-х и 1980-х Кабаков стал лидером движения, известного как «Московские концепции», стиль которого был достаточно скользким, чтобы избежать цензуры. Ответы экспериментальной группы. (1970–71), одна из работ, созданных в ту эпоху, представляет собой готовый раппорт, сопоставленный с паутиной фраз, которые размышляют о создании искусства. Коллега Кабакова, философ и искусствовед Борис Грозе, Я признаюсь что работа не была полностью успешной, но его по-прежнему хвалят как «освобождающую», отмечая, что она направила его на новый курс в писательстве.

Хотя подобные произведения создавались в основном вне поля зрения общественности, работы Кабакова в конечном итоге выставлялись в России. В 2008 году российский олигарх Роман Абрамович вложил 3 миллиона долларов в ремонт старого гаража, который позже был преобразован в арт-центр в Москве, также называемый «Гараж», в котором демонстрировался ряд инсталляций Кабакова. В том же году Абрамович привлек всеобщее внимание, когда купил на аукционе одну из картин Ильи Кабакова более чем за 5 миллионов долларов.

В 1995 году Кабаков диагностировал «крайнюю враждебность коллекционеров, которым негде разместить» свои комнатные работы, известные как «Полные инсталляции». Очевидно, что-то начало меняться, что заставило его чувствовать себя некомфортно. Опишите толпу, пришедшую на открытие гаража. розовый гнойили розовый гной.

Помимо инсталляций, Кабаков продолжал создавать большие картины. Они не были хорошо приняты на Западе. Автор Клэр Бишоп артфорум В обзоре Тейт Модерн говорится, что они представляют собой «возмутительные псевдообъекты больших размеров, которые дают Джеффу Кунсу возможность конкурировать за его деньги, но вместо блестящих фотошоп-порноэффектов у нас был социалистический фотореализм, фрагментированный слоями обманки».

Современные картины Ильи и Эмилии Кабаковых. Гетти Изображений

Тем не менее, они продолжают создавать свои тотальные инсталляции, особенно в Большом дворце в Париже, где они организовали свою комиссию «Monumenta» 2014 года, заполнив все пространство массивной работой под названием странный город который включал большую спутниковую антенну.

На протяжении многих лет работы Кабакова появлялись на многих международных площадках, включая несколько выпусков Венецианской биеннале и один выпуск Documenta, а также в крупных обзорах в таких учреждениях, как Музей Хиршхорна и Сад скульптур в Вашингтоне, округ Колумбия, и Музей Пушкина в Москва, где у них была ретроспектива в 2008 году.

Кабаков до самого конца оставался критически настроенным по отношению к России. Некролог ему предоставило российское государственное информационное агентство ТАСС. мужской Страница его организации в Facebook по-прежнему запрещена в стране. Хотя он мало говорил о войне на Украине, Эмилия говорила, назвав ее «самой ужасной войной, потому что похоже, что она может привести к тотальной ядерной войне» в интервью Художественная газета в 2022 году.

Эмилия и Илья Кабаковы с корабль толерантности. Фото Ларри Марано / Getty Images

Несмотря на кислотность своего искусства, Кабаковы периодически выражали оптимистические настроения. В 2005 году они запустили проект под названием корабль толерантностиДеревянная лодка с парусом, украшенная детскими рисунками о прощении. За последние два десятилетия она посетила Шарджу, Майами, Гавану, Нью-Йорк и оазис Сива в Египте.

«Цель, конечно, состоит в том, чтобы соединиться с другими культурами, а корабль — это символ», — сказал Элиа. АРТньюс в 2011 году. «Дети очень чувствительны к этому. Другими символами являются ветер, послание в бутылке, свобода моря. Дети должны знать, что их сообщение будет услышано».