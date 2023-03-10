Импорт в Испанию российского газа в феврале вырос более чем на 150% — энергокомпания

Данные испанской энергетической компании (Enagas) в пятницу показали, что импорт российского газа Испанией в феврале 2023 года подскочил на 151% в годовом исчислении до 5465 гигаватт-часов, что составляет 17,2% от общего объема импорта газа в страну.

МАДРИД (UrduPoint News/Sputnik – 10 марта 2023 г.) В феврале 2023 г. импорт российского газа в Испанию подскочил на 151% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5 465 гигаватт-часов (ГВтч), что составляет 17,2% от общего объема импорта газа в страну, свидетельствуют данные Испанский язык. Энергетическая компания (ENAGAS) показала в пятницу.

Россию уступают только два крупнейших традиционных экспортера газа Испании – Алжир с 7 481 ГВтч (23,5% от общего объема) и США с 7 263 ГВтч (22,8%). Компания заявила, что в феврале 2023 года Испания в целом импортировала 31 862 ГВтч природного газа.

Испания активно продвигает себя как газовый хаб, способный решить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского газа, учитывая, что в настоящее время страна является одним из государств-членов ЕС с самым разнообразным списком поставщиков природного газа, насчитывающим более 20 источники.

Европейский союз столкнулся с масштабным энергетическим кризисом в рамках глобального экономического спада, последовавшего за пандемией. Ситуация обострилась на фоне украинского кризиса, так как боевые действия и западные санкции против Москвы привели к сбоям в цепочках поставок и привели к росту цен на энергоносители по всему миру.