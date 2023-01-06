Импорт газа в Германию в 2022 году упал на 12,3%, Норвегия помогает заменить Россию – регулятор

К 2022 году Норвегия будет иметь третью долю всего импорта

Доля России упала до 22% с 52% годом ранее.

Потребление упало на 14% из-за экономии, теплой погоды

Цены на газ упали с пика 2022 года

ФРАНКФУРТ, 6 января (Рейтер) — В 2022 году Германия импортировала на 12,3% меньше природного газа, составив 1449 тераватт-часов (ТВтч), чем годом ранее, поскольку отказ России от экспорта ископаемого топлива спровоцировал энергетический кризис, сообщил регулятор энергетики страны. В пятницу.

Норвегия заняла первое место после России, на долю которой приходится 33% от общего числа, а Россия — 22%, говорится в заявлении регулятора.

Россия, на долю которой приходится 52% импорта газа в Германию в 2021 году, последовательно сокращала поставки по критически важному газопроводу «Северный поток-1» на 60%, а затем на 80%, при этом потоки упали до нуля в начале сентября после того, как линия была повреждена.

«Недополученный экспорт газа из России был частично компенсирован дополнительным импортом через Нидерланды, Бельгию и Норвегию», — говорится в сообщении.

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Правительство Берлина также ускорило организацию доставки сжиженного природного газа (СПГ) на судах, чтобы восполнить пробелы.

Сложная ситуация в Германии ограничила экспорт в соседние страны, которым традиционно разрешалось щедро поставлять российскую энергию, хотя снижение спроса в других странах также привело к сокращению экспорта, отметил регулятор.

Общий объем экспорта газа из Германии составил 501 ТВтч, что на треть меньше, чем 749 ТВтч год назад.

Между тем потребление упало на 14%, чему способствовали температуры, которые в среднем на 1,1 градуса по Цельсию превышали средний показатель за предыдущие четыре года.

Уровни хранения газа в Германии в настоящее время находятся на комфортном уровне 90,72%, что значительно превышает порог в 40%, который регулятор счел критическим в начале февраля.

Однако заполнение пещер после зимы 2023 года будет сложной задачей, учитывая большую неопределенность в отношении ситуации с общественным снабжением Германии, говорится в отчете.

Бензин в Нидерландах подорожал в пятницу на 8,8% до 74,6 евро за мегаватт-час (МВтч).

Несмотря на то, что цены выросли в преддверии остановки газопровода «Северный поток-1», цены были примерно вдвое ниже своего последнего пика в начале декабря и на 78% ниже уровня конца августа.

Репортаж Веры Эггерт Дополнительный репортаж Тома Симса Редактирование Рэйчел Мор и Фрэнсис Керри

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