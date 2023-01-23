Импорт нефти в Индию в декабре достиг пятимесячного максимума благодаря дешевым поставкам из России.

Сценарист: Сахар Дарин и Рахул Пасван

(Рейтер) — Данные правительства показали в понедельник, что импорт сырой нефти в Индию вырос до пятимесячного максимума в декабре, при этом нефтеперерабатывающие заводы накапливают уцененное российское топливо на фоне устойчивого роста потребления в стране.

Согласно данным Отдела планирования и анализа нефти, импорт сырой нефти за месяц вырос на 2,7% по сравнению с ноябрем и составил 19,52 млн тонн. В годовом исчислении импорт упал на 0,7% в декабре.

В декабре Россия по-прежнему оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, отгружая 1,25 млн баррелей в сутки.

Импорт нефтепродуктов увеличился до 4,12 млн тонн в декабре с 3,74 млн тонн в ноябре. Экспорт также вырос до 5,83 млн тонн, из них на дизельное топливо пришлось 2,41 млн тонн.

«Россия продает свою нефть другим потребителям (прежде всего в Азии), а Европа/Большая семерка покупает свою сырую/переработанную нефть в других странах. Перенаправление этих потоков привело к резкому увеличению транспортировки нефти танкерами», — сказал аналитик. Джованни Стоново из UBS.

«Если дисконтирование продолжится, я ожидаю, что Индия продолжит покупать российскую нефть (и нефтепродукты) до тех пор, пока это разрешено».

Европейский союз согласился на полный запрет на импорт российских нефтепродуктов с февраля 2023 года, чтобы сократить доходы России за ее роль в военном конфликте с Украиной.

«Единственный вариант для России — продавать свою нефть в Азии. В результате покупатели определяют цену этой нефти», — сказал Эхсан Уль Хак, аналитик Refinitiv.

Между тем спрос на топливо в Индии в декабре достиг девятимесячного максимума, чему способствовала активная промышленная деятельность и рост потребления бензина.

Согласно правительственному уведомлению от 16 января, Индия неожиданно снизила налоги на сырую нефть и экспорт реактивного топлива (ATF) и дизельного топлива.

Индия, третья по величине экономика в Азии, имеет резервные мощности по переработке, а также экспортирует очищенное топливо.

(Отчетность Сехира Дарена и Рахула Пасвана в Бангалоре; редактирование Джейсона Нили и Кришны Чандра Элури)

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