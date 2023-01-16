Импорт нефти Индией из России вырос в 33 раза и установил рекорд

Импорт российской нефти в Индию достиг рекордного уровня в 1,2 млн баррелей в сутки в декабре, когда вступило в силу ограничение цен на российскую нефть, а большие скидки сделали Индию более выгодным направлением для российской нефти, чем Китай, сообщает Bloomberg. в понедельник со ссылкой на данные энергетической аналитической компании Vortexa.

Импорт сырой нефти Индией из России в декабре 2022 года был в 33 раза выше, чем в декабре 2021 года, поскольку Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти после вторжения России в Украину.

До вторжения в Украину Индия была небольшим покупателем российской сырой нефти. Индия стала основным направлением экспорта российской нефти, наряду с Китаем, после того, как западные покупатели начали избегать сырой нефти из России.

В настоящее время Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав в ноябре Ирак.

Импорт нефти Индией из Ирака и Саудовской Аравии увеличился в декабре, но он все еще отстает от импорта сырой нефти из России. Импорт иракской нефти вырос на 7% до 886 000 баррелей в сутки, а импорт сырой нефти из Саудовской Аравии вырос на 12% до 748 000 баррелей в сутки.

Россия обогнала Ирак в ноябре, когда индийские нефтеперерабатывающие заводы спешили накапливать российскую нефть в преддверии установленного 5 декабря ценового предела и ограничений на транспортные услуги для российской нефти.

Даже после того, как ценовой потолок вступил в силу, Индия продолжала покупать большие объемы российской нефти со скидкой и впервые начала импортировать часть российской арктической нефти, используя дешевые российские грузы для удовлетворения высокого спроса.

Хотя Китай и Индия не присоединились к альянсу ограничения цен, ограничение цен теперь дает Китаю, крупнейшему в мире импортеру сырой нефти, и покупателям российской нефти, таким как Индия, больше переговорных позиций. По мнению аналитиков, даже за пределами механизма потолка цен на российскую нефть.

Чарльз Кеннеди для Oilprice.com

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