Импорт российской нефти за два месяца сократился почти на четверть

По данным Vortexa, импорт российской нефти в Индию за последние два месяца сократился на четверть вместе со снижением общего объема импорта сырой нефти.

По данным Vortexa, в августе Индия импортировала 738 024 барреля в день российской сырой нефти, что на 18% меньше, чем в июле, и на 24,5% меньше, чем в июне. Однако импорт сырой нефти из России морским транспортом в Китай в этот период оставался в основном стабильным. Общий импорт сырой нефти в Индию упал до 4 049 167 баррелей в сутки в августе, что на 13% меньше, чем в июле, и на 15% меньше, чем в июне.

Российская сырая нефть остается более привлекательной, чем другие сорта, даже несмотря на то, что скидки для индийских импортеров сократились почти вдвое до 5-6 долларов за баррель на условиях поставки, что является хорошим предзнаменованием для импорта этого товара, особенно в свете надвигающегося запрета ЕС. Импорт российской нефти. Нефтеперерабатывающие заводы в Индии обычно поддерживают баланс при закупках, закупая различные сорта сырой нефти из разных источников.



Доля России упала до 18,2%



«С мая мы видим, что импорт российской нефти в Индию составляет около 20% от общего объема импорта нефти в страну, вытесняя традиционные поставки с Ближнего Востока, Западной Африки и США. Я определенно вижу возможности для увеличения поставок российской нефти в Индию. Индия, — сказала Серена Хуанг, аналитик Vortexa, — в ближайшие месяцы, поскольку запрет ЕС на импорт российской нефти приближается».

Аналитики считают, что общий объем импорта сырой нефти может быстро вернуться к прежнему уровню на фоне высокого спроса на очищенное топливо.

В августе Россия опустилась на одну ступень и заняла третье место среди крупнейших экспортеров сырой нефти в Индию, а Саудовская Аравия поднялась на две позиции и стала крупнейшим экспортером Индии, опередив Ирак впервые за год. На долю Саудовской Аравии в августе приходилось 20,8% рынка Индии, за ней следуют Ирак (20,6%) и Россия (18,2%).

Импорт сырой нефти из Ирака и ОАЭ в августе сократился на 18% и 20% соответственно по сравнению с июлем, а поставки из Саудовской Аравии и США сократились на 3% и 7% соответственно.

В августе Китай импортировал 1 083 315 баррелей морской нефти из России в сутки, что на 3,5% больше, чем в июле, и на 3% меньше, чем в июне. Китай также является крупным потребителем российской сырой нефти, поступающей по трубопроводам.

С началом войны на Украине Индия отрезала большие объемы российской сырой нефти, воспользовавшись огромными скидками на нее в то время, когда высокие цены наносят ущерб экономике всего мира.

Европа планирует прекратить импорт большей части российской нефти с декабря, что может увеличить поставки в Индию и Китай.

Запад оказывал давление на Индию, чтобы она сократила импорт российской нефти, а Соединенные Штаты также предложили установить потолок ее цены с целью снижения доходов Москвы от энергоносителей. Индийские официальные лица и руководители отрасли считают, что введение ценового предела столкнется со многими проблемами.

Погрузка российской сырой нефти на экспорт выросла на 10% за месяц до 3505 980 баррелей в сутки в августе. Из этого количества около 600 000 баррелей в день предназначалось для Индии и 800 000 баррелей в день для Китая.