Economy

Импорт российской нефти подскочил до нового максимума в 16 литров баррелей в сутки

6 марта, 2023
Marfa Fedoroa
Нью-Дели: Индия импортирует сырую нефть из Россия В феврале он вырос до рекордных 16 000 баррелей в сутки и сейчас превышает совокупный импорт из Ирака и Саудовской Аравии. Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком сырой нефти, которая перерабатывается в бензин и дизельное топливо на нефтеперерабатывающих заводах, пятый месяц подряд, поставляя более трети всей нефти, импортируемой Индией, по данным системы отслеживания поставок энергии. водоворот.

Нефтепереработчики продолжают раскупать многочисленные российские грузы, доступные со скидкой по сравнению с другими сортами. С рыночной доли менее 1% в импортной корзине Индии до начала конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 г. доля России в индийском импорте увеличилась до 1,6 тыс. баррелей в сутки в феврале (см. доля 35%.
Индия, третий по величине импортер сырой нефти в мире после Китая и США, покупала российскую нефть, которая была доступна со скидкой после того, как некоторые на Западе избегали ее, чтобы наказать Москву за ее вторжение в Украину. Рост российского импорта произошел за счет Саудовской Аравии и США. Импорт нефти из Саудовской Аравии упал на 16% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт из США упал на 38%.
В настоящее время на Россию приходится большая часть нефти, закупаемой в Ираке и Саудовской Аравии, которые десятилетиями были основным поставщиком нефти в Индию.

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