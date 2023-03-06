Импорт российской нефти подскочил до нового максимума в 16 литров баррелей в сутки

Нью-Дели: Индия импортирует сырую нефть из Россия В феврале он вырос до рекордных 16 000 баррелей в сутки и сейчас превышает совокупный импорт из Ирака и Саудовской Аравии. Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком сырой нефти, которая перерабатывается в бензин и дизельное топливо на нефтеперерабатывающих заводах, пятый месяц подряд, поставляя более трети всей нефти, импортируемой Индией, по данным системы отслеживания поставок энергии. водоворот .

Нефтепереработчики продолжают раскупать многочисленные российские грузы, доступные со скидкой по сравнению с другими сортами. С рыночной доли менее 1% в импортной корзине Индии до начала конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 г. доля России в индийском импорте увеличилась до 1,6 тыс. баррелей в сутки в феврале (см. доля 35%.

Индия, третий по величине импортер сырой нефти в мире после Китая и США, покупала российскую нефть, которая была доступна со скидкой после того, как некоторые на Западе избегали ее, чтобы наказать Москву за ее вторжение в Украину. Рост российского импорта произошел за счет Саудовской Аравии и США. Импорт нефти из Саудовской Аравии упал на 16% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт из США упал на 38%.

В настоящее время на Россию приходится большая часть нефти, закупаемой в Ираке и Саудовской Аравии, которые десятилетиями были основным поставщиком нефти в Индию.